آسوشیتدپرس: ترامپ از درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت جنگی ترامپ ناراضی است
آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات اعلام کرد که یکی از موضوعاتی که دونالد ترامپ را در مذاکرات با تهران ناراضی کرده، درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت جنگی است.
روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی همزمان با جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا خبر داد.
گفتوگو با محمد تقوی، ایراناینترنشنال
شرکت «سامانههای دفاعی پیشرفته رافائل»، توسعهدهنده سامانه گنبد آهنین اسرائیل، اعلام کرد این سامانه در رهگیری راکتهای حماس و حزبالله «نزدیک به ۹۹ درصد» موفق بوده و اکثر موشکهای شلیکشده از سوی جمهوری اسلامی را نیز منهدم کرده است.
یووال اشتاینیتز، رییس این شرکت، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در کنفرانس «مرکز امور امنیتی و خارجی اورشلیم» گفت از زمان حمله هفتم اکتبر، حماس از نوار غزه و حزبالله از لبنان در مجموع حدود ۴۰ هزار راکت به سوی اسرائیل شلیک کردهاند.
او افزود گنبد آهنین توانسته بیشتر این راکتها را با دقتی حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد رهگیری کند؛ سامانهای که به گفته او «کامل نیست، اما تقریبا به کامل شدن نزدیک است».
به گفته رییس شرکت رافائل، حکومت ایران از سال ۲۰۲۴ در دو مرحله حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده که تنها «چند ده فروند» از آنها رهگیری نشدهاند.
اشتاینیتز همچنین تاکید کرد اسرائیل با کمبود موشکهای رهگیر مواجه نیست.
شرکت دولتی رافائل از بزرگترین صنایع دفاعی اسرائیل است که در زمینه توسعه سامانههای پدافندی، موشکی و فناوریهای نظامی، از جمله گنبد آهنین، فعالیت میکند.
ادامه تنشها در منطقه
اظهارات اشتاینیتز در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه ادامه دارد و اسرائیل و حزبالله همچنان دست به حملات متقابل میزنند.
ارتش اسرائیل ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد یک سرباز این کشور در حملهای پهپادی به منطقه المناره در نزدیکی مرز لبنان کشته شد. بدین ترتیب، شمار نظامیان کشتهشده اسرائیلی از ابتدای درگیریهای اخیر به ۱۸ نفر رسید.
سه سرباز اسرائیلی نیز در حمله پهپادی حزبالله به جنوب لبنان زخمی شدند. جراحات این نظامیان «سطحی» گزارش شده است.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل برای ۹ روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و مواضع حزبالله را در این منطقه هدف قرار داد.
همزمان، چشمانداز آتشبس موقت در جنگ ایران در هالهای از ابهام قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۰ اردیبهشت پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن برای پایان دادن به جنگ را رد کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت در نشست رسانهای روزانه خود آمریکا را به «پافشاری بر خواستههای نامعقول» متهم کرد و گفت طرح تهران برای پایان درگیریها «سخاوتمندانه» بوده است.
بقایی افزود طرح تهران شامل «پایان جنگ در منطقه، توقف راهزنی دریایی علیه کشتیهای ایران، آزادسازی داراییهای متعلق به مردم ایران و تردد ایمن در تنگه هرمز» میشود.
رویترز ۲۱ اردیبهشت خبر داد که در پی تحولات اخیر، بهای نفت بیش از ۳.۵ درصد افزایش یافت.
بنبست دیپلماتیک تهران و واشینگتن
پایگاه خبری ارمنیوز امارات ۲۱ اردیبهشت به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن، مسیر دستیابی به راهحل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرده است.
این مقامها گفتند هنوز مشخص نیست ترامپ پس از دریافت پاسخ مقامهای ایران چه اقداماتی انجام خواهد داد.
همچنین به گزارش رسانههای اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در پی پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا، قرار است ظهر ۲۱ اردیبهشت یک نشست امنیتی برگزار کند.
جلسه دادگاه نتانیاهو نیز بهدلیل حضور او در این نشست امنیتی، زودتر از زمان تعیینشده پایان یافت.
دولت بریتانیا ۱۲ فرد و نهاد را تحت تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار داد.
بریتانیا این افراد و نهادها را متهم کرد که در فعالیتهایی از جمله طرحریزی حملات و ارائه خدمات مالی به گروههایی که به دنبال بیثباتسازی بریتانیا و دیگر کشورها هستند، دست داشتهاند.
این تحریمها شامل مسدود کردن داراییها، ممنوعیت سفر و لغو سمتهای مدیریتی است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، گفت شورای شهر از دوره سوم پیگیر جابهجایی انبار نفت شهران بوده، اما این اقدام تاکنون انجام نشده است.
چمران افزود موقعیت این انبار از نظر ایمنی و زیستمحیطی مناسب نیست.
او همچنین اعلام کرد پس از اصابت و آتشسوزی انبار نفت شهران در جریان جنگ، بنزین در خیابانها جاری شد و خودروها و تانکرهای اطراف دچار حریق شدند.
چمران تاکید کرد محل این انبار باید تغییر کند، زیرا در مجاورت منازل مسکونی قرار دارد.
رویترز به نقل از امین ناصر، مدیرعامل سعودی آرامکو، گزارش داد شوک عرضه انرژی که از سهماهه نخست سال آغاز شد، بزرگترین شوکی است که جهان تاکنون تجربه کرده است.
ناصر گفت اگر اختلال در تنگه هرمز چند هفته دیگر ادامه یابد، عادیسازی بازار احتمالا تا سال ۲۰۲۷ به تعویق میافتد. او افزود حتی اگر تنگه امروز باز شود، بازگشت بازار به تعادل چند ماه زمان میبرد.
مدیرعامل آرامکو اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار هر هفته حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از دست خواهد داد تا زمانی که تنگه بسته بماند. او همچنین گفت شمار کشتیهای عبوری از تنگه از حدود ۷۰ فروند در روز به ۲ تا ۵ فروند کاهش یافته است.
امین ناصر افزود در سهماهه نخست، تولید این شرکت به ۱۲.۶ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسیده و در صورت لزوم، آرامکو میتواند طی سه هفته ظرفیت پایدار حداکثری ۱۲ میلیون بشکه در روز را محقق کند.
او تاکید کرد در صورت ازسرگیری تجارت و کشتیرانی عادی، انتظار رشد قوی تقاضا وجود دارد، اما تا زمانی که عرضه از مسیر تنگه هرمز مختل باشد، سهمیهبندی تقاضا ادامه خواهد یافت.
در همین حال، زیاد المرشد، مدیر مالی سعودی آرامکو، اعلام کرد این شرکت حدود ۲۵۰ میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر دارد و بیش از ۶۰ درصد جریان نقدی عملیاتی سال ۲۰۲۵ برای توزیع میان سهامداران و سرمایهگذاریهای خارجی در دسترس بوده است.