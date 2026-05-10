آرش نجفی یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به آسیب‌ دیدن برخی پتروشیمی‌ها در جنگ و در نتیجه، تامین برق آن‌ها از شبکه سراسری، نزدیک به هزار مگاوات برق پایدار باید به‌صورت شبانه‌روزی به این مجتمع‌ها اختصاص یابد.

او افزود به‌دلیل این وضعیت، بخش زیادی از برق تولیدشده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر صرف پتروشیمی‌ها خواهد شد.

نجفی افزود پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت، شرایط صنعت برق تفاوتی با سال گذشته نداشته باشد و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده ادامه پیدا کند.

او ادامه داد جمهوری اسلامی ناچار است حدود ۱۲۰ روز محدودیت مصرف برق اعمال کند و با توجه به اینکه مردم ابزار موثری برای کاهش مصرف در اختیار ندارند، این وضعیت به خاموشی‌های گسترده منجر خواهد شد.

هم‌زمان، مسعود پزشکیان، رییس دولت، در جلسه طرح «محله‌محوری و مسجدمحوری»، صرفه‌جویی در مصرف برق را به جنگ گره زد و گفت خاموش کردن یک چراغ «به‌مثابه شلیک یک تیر به سمت دشمن در جنگ فعلی است».

او افزود مردم باید با «صرفه‌جویی» در مصرف انرژی سهم خود را در این «میدان» ایفا کنند.

۱۹ اردیبهشت، مجید دوست‌علی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صرفه‌جویی را «مقابله مستقیم» با «توطئه اقتصادی دشمن» توصیف کرد و گفت دشمن می‌خواهد از مسیر کمبود برق، آب یا سوخت، مردم را تحت فشار قرار دهد و نارضایتی ایجاد کند.

تداوم خاموشی‌های روزانه در بخش خانگی، تجاری و اداری

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به خاموشی‌های سال گذشته گفت در برخی موارد، برق مشترکان سه تا چهار روز در هفته و هر بار به‌مدت دو ساعت قطع می‌شد و احتمال می‌رود در سال جاری این وضعیت شدیدتر شود و قطعی برق خانگی، تجاری و اداری به‌صورت روزانه ادامه یابد.

نجفی هشدار داد بخش صنعت همچنان نخستین بخشی خواهد بود که با محدودیت و قطع برق روبه‌رو می‌شود.

او افزود کمبود برق کشور که پیش‌تر حدود ۸ تا ۹ هزار مگاوات بود، اکنون به بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.

نجفی دلیل این وضعیت را خروج سرمایه‌گذاران از صنعت برق، افزایش نرخ ارز، مشکلات بازپرداخت بدهی نیروگاه‌ها و فراهم نشدن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

او درباره واردات برق از کشورهای همسایه نیز گفت حتی در بهترین شرایط، ایران تنها می‌تواند بین ۵۰۰ تا هزار مگاوات برق وارد کند و این میزان پاسخگوی کمبود فعلی شبکه برق کشور نخواهد بود.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۱۸ اردیبهشت خبر داد ممکن است در تابستان خاموشی‌هایی رخ دهد، اما تلاش بر این است که در بخش برق خانگی خاموشی اعمال نشود.

او افزود احتمال دارد بخشی از صنایع با خاموشی روبه‌رو شوند، اما میزان آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.

هشتم اردیبهشت نیز مصطفی رجبی‌ مشهدی، معاون وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق، اعلام کرد نمی‌تواند تضمین دهد امسال قطعی برق رخ نخواهد داد، اما احتمال می‌رود میزان محدودیت‌ها نسبت به گذشته کاهش یابد.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی کمبود برق را به «جنگ اقتصادی» و ضرورت صرفه‌جویی در «میدان مقابله با دشمن» نسبت می‌دهند، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از فشار هم‌زمان گرانی، خاموشی و ناامیدی در میان شهروندان حکایت دارد.

پیش‌تر یک شهروند با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال گفته بود: «برق را تازگی‌ها روزانه قطع می‌کنند. هیچ امیدی هم که به آینده نیست. ما در ایران مدت‌هاست که برگشته‌ایم به عصر غارنشینی و صرفا به دنبال بقا هستیم.»