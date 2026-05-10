بر اساس این گزارش که به نقل از شبکه لبنانی المیادین منتشر شده، [حکومت] ایران خواستار پایان فوری جنگ، تضمین آتش‌بس در لبنان، لغو کامل تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و ازسرگیری بدون محدودیت صادرات نفت ایران شده است.

این گزارش می‌گوید تهران آتش‌بس در لبنان را «خط قرمز» توصیف کرده و در عین حال خواهان کنترل تنگه هرمز شده است؛ مطالبه‌ای که از آن به‌عنوان مهم‌ترین و جنجالی‌ترین شرط [حکومت] ایران یاد شده است.

گزارش‌ها حاکی است این مطالبات خشم کاخ سفید را برانگیخته و ترامپ در واکنش هشدار داده است: «ایران دیگر نخواهد خندید.»

در همین حال، منابعی که با نیویورک‌تایمز گفت‌وگو کرده‌اند، گفته‌اند با وجود تشدید لحن دو طرف، تهران و واشینگتن همچنان در حال بررسی یک توافق موقت هستند.

بر اساس چارچوبی که در حال بررسی است، آتش‌بس فعلی برای ۳۰ روز تمدید خواهد شد و [حکومت] ایران نیز در این مدت محاصره تنگه هرمز را متوقف می‌کند تا مذاکرات فشرده برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر ادامه یابد.

به نوشته این گزارش، تماس‌ها میان حکومت ایران و آمریکا به‌صورت مکتوب و با میانجی‌گری پاکستان انجام می‌شود.

با این حال، وال‌استریت ژورنال گزارش داده اختلافات مهمی همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران. منابع آگاه گفته‌اند تهران درخواست آمریکا برای کاهش شدید ذخایر اورانیوم غنی‌شده را نپذیرفته است.

بر اساس این گزارش، [حکومت] ایران پیشنهاد داده بخشی از اورانیوم غنی‌شده خود را رقیق و باقی‌مانده را به یک کشور ثالث منتقل کند. در مقابل، تهران خواستار تضمین‌هایی شده که اگر مذاکرات شکست بخورد یا آمریکا بعدا از توافق خارج شود، این مواد هسته‌ای به ایران بازگردانده شود.

شبکه العربیه نیز گزارش داد جمهوری اسلامی آینده ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به موفقیت مذاکرات گره زده و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی حاضر به انتقال این مواد به خارج از کشور خواهد بود.

بر اساس این گزارش، انتقال اورانیوم نیازمند زمان و اقدامات اعتمادساز است و احتمال انتقال آن به کشوری غیر از آمریکا زیاد ارزیابی می‌شود.

گزارش‌ها همچنین تاکید می‌کنند [حکومت] ایران با برچیدن هیچ‌یک از تاسیسات هسته‌ای خود موافقت نکرده و تنها آمادگی دارد درباره افزایش نظارت‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای‌اش گفت‌وگو کند.

العربیه همچنین گزارش داده مقام‌های ایرانی در ازای بازگشایی تنگه هرمز، خواستار پایان جنگ و تضمین تداوم آرامش شده‌اند.

بر اساس ارزیابی مذاکره‌کنندگان که در این گزارش‌ها منعکس شده، همچنان فرصت قابل توجهی برای دستیابی به تفاهمی وجود دارد که هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را بازگشایی کند.

به گفته منابع مطلع، مذاکرات همچنان ادامه دارد و ارزیابی‌ها درباره امکان دستیابی به پیشرفت در گفت‌وگوها رو به افزایش است.

