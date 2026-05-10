نماینده آمریکا در سازمان ملل: متحدان عرب ما در خلیج فارس کاملا با ما همسو شدهاند
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، به فاکس نیوز گفت: «عملیات خشم اقتصادی در حال حاضر اقتصاد ایران را ویران میکند. پول آنها در حال سقوط آزاد است، ذخایر ارزی آنها نزدیک به صفر است.»
او درباره روابط تهران با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نیز گفت: «متحدان عرب ما در خلیج فارس نهتنها کاملا با ما همسو شدهاند، بلکه از نظر دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی در کنار ما ایستادهاند؛ در حالی که بسیاری از آنها در گذشته، وقتی موضوع ایران مطرح بود، معمولا سعی میکردند با هر دو طرف کنار بیایند.»