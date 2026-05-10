به گزارش شبکه خبری العربیه، وزارت کشور سوریه شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد برخی افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند، به لبنان گریخته‌اند و مقام‌های دمشق در تلاش‌اند آن‌ها را بازگردانند و محاکمه کنند.

این وزارتخانه همچنین از انجام اقداماتی برای «تقویت اعتماد و گسترش همکاری‌ها» با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور، «شریکی واقعی و قابل اعتماد» به شمار می‌رود.

حزب‌الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود.

در نهایت، مخالفان مسلح به رهبری گروه تحریر الشام توانستند در یک عملیات غافلگیرکننده آذر ۱۴۰۳ به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند .

در دوران بشار اسد، سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزب‌الله به شمار می‌رفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید، محدودیت‌ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافته است.

سفر نخست‌وزیر لبنان به دمشق

نواف سلام، نخست‎‌وزیر لبنان، ۱۹ اردیبهشت با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در دمشق دیدار کرد.

او پس از این دیدار گفت دو طرف در حال گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی هستند و بر سر تشکیل «شورای مشترک تجاری» به توافق رسیده‌اند.

نخست‎‌وزیر لبنان افزود در این دیدار ضرورت تشدید کنترل مرزها و مقابله با قاچاق در سایه چالش‌های امنیتی و اقتصادی مناطق مرزی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

سفر سلام به دمشق در حالی انجام گرفت که دولت لبنان در هفته‌های اخیر کوشیده است با استفاده از اهرم‌های گوناگون، نفوذ حزب‌الله را کاهش دهد و حتی مذاکرات مستقیم با اسرائیل را برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار داده است.

‫۱۳ اردیبهشت، حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خود را به مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل و نتایج احتمالی آن متعهد نمی‌داند .

این در حالی است که حملات اسرائیل به مواضع حزب‌الله در لبنان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان پیش‌تر از کشته شدن ۳۹ تن در جریان حملات اسرائیل در ۱۹ اردیبهشت خبر داد.

شبکه کان: حزب‌الله از بیم از دست دادن حمایت تهران، با خلع سلاح مخالفت می‌کند

شبکه کان اسرائیل ۲۰ اردیبهشت به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب‌الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی را دنبال می‌کند و بیم آن دارد که توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان به اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذ آن منجر شود.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله تسلیحاتش را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند و به‌دلیل نگرانی از احتمال از دست دادن پشتیبانی حکومت ایران، تاکید کرده است به خلع سلاح تن نخواهد داد.

کان افزود بر پایه برآوردها در اسرائیل، خلع سلاح حزب‌الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هرگونه تلاشی برای دستیابی به توافقی بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.

نمایندگان اسرائیل و لبنان قرار است ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برای دور تازه مذاکرات در واشینگتن دیدار کنند. به گزارش کان، در این نشست موضوع خلع سلاح حزب‌الله و ترسیم مرز میان دو کشور بررسی خواهد شد و احتمالا نمایندگانی از ارتش‌ دو طرف نیز حضور خواهند داشت.