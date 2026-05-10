انفجار شدید در چابهار
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در چابهار خبر داد.
پس از انتشار خبر، همین خبرگزاری در خبری تکمیلی نوشت این صدا مربوط به انفجار مهمات عمل نکرده بوده است.
در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزبالله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به «مجرمان» حکومت بشار اسد پناه داده است.
به گزارش شبکه خبری العربیه، وزارت کشور سوریه شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد برخی افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند، به لبنان گریختهاند و مقامهای دمشق در تلاشاند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند.
این وزارتخانه همچنین از انجام اقداماتی برای «تقویت اعتماد و گسترش همکاریها» با بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور، «شریکی واقعی و قابل اعتماد» به شمار میرود.
حزبالله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود.
در نهایت، مخالفان مسلح به رهبری گروه تحریر الشام توانستند در یک عملیات غافلگیرکننده آذر ۱۴۰۳ به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
در دوران بشار اسد، سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزبالله به شمار میرفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید، محدودیتها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافته است.
سفر نخستوزیر لبنان به دمشق
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۹ اردیبهشت با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در دمشق دیدار کرد.
او پس از این دیدار گفت دو طرف در حال گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی هستند و بر سر تشکیل «شورای مشترک تجاری» به توافق رسیدهاند.
نخستوزیر لبنان افزود در این دیدار ضرورت تشدید کنترل مرزها و مقابله با قاچاق در سایه چالشهای امنیتی و اقتصادی مناطق مرزی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
سفر سلام به دمشق در حالی انجام گرفت که دولت لبنان در هفتههای اخیر کوشیده است با استفاده از اهرمهای گوناگون، نفوذ حزبالله را کاهش دهد و حتی مذاکرات مستقیم با اسرائیل را برای کاهش تنشها در دستور کار قرار داده است.
۱۳ اردیبهشت، حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خود را به مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل و نتایج احتمالی آن متعهد نمیداند.
این در حالی است که حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در لبنان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان پیشتر از کشته شدن ۳۹ تن در جریان حملات اسرائیل در ۱۹ اردیبهشت خبر داد.
شبکه کان: حزبالله از بیم از دست دادن حمایت تهران، با خلع سلاح مخالفت میکند
شبکه کان اسرائیل ۲۰ اردیبهشت به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزبالله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را دنبال میکند و بیم آن دارد که توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان به اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذ آن منجر شود.
بر اساس این گزارش، حزبالله تسلیحاتش را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان میداند و بهدلیل نگرانی از احتمال از دست دادن پشتیبانی حکومت ایران، تاکید کرده است به خلع سلاح تن نخواهد داد.
کان افزود بر پایه برآوردها در اسرائیل، خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هرگونه تلاشی برای دستیابی به توافقی بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.
نمایندگان اسرائیل و لبنان قرار است ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برای دور تازه مذاکرات در واشینگتن دیدار کنند. به گزارش کان، در این نشست موضوع خلع سلاح حزبالله و ترسیم مرز میان دو کشور بررسی خواهد شد و احتمالا نمایندگانی از ارتش دو طرف نیز حضور خواهند داشت.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه «محمد رسولالله» تهران گفت: «در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوجهای جانفدا، خودروهای جیپ جنگی برای جابهجایی عروس و دامادها در نظر گرفته شده که با گلآرایی، پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزئین شده و زوجها در این خودروها در مراسم حضور خواهند یافت.
او افزود زوجهای شرکتکننده قرار است با «ماشینهای عروسی به شکل جیپ نظامی» و «خودروهای نظامی گلکاریشده» در سطح شهر حضور پیدا کنند تا «فضای شهر را به یک شکل هنری و نظامی» درآورند.
به گفته او، هدف این است که نشان داده شود این «زوجهای جانفدا» جان خود را «زیر پرچم جمهوری اسلامی تقدیم این نظام خواهند کرد» و «از هیچ چیز نمیترسند.»
او همچنین این مراسم را با ازدواجها در «بحبوحه جنگ» در دهه ۶۰ مقایسه کردند و گفت همانطور که در آن دوران «سنت الهی» ازدواج ادامه داشت، اکنون نیز در شرایط جنگ و تهدید، این سنتها ادامه خواهد یافت و «یک قاب تصویر جدید» به دنیا نشان داده میشود.
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان گفت: تلاشهای میانجیگری را ادامه می دهیم. او تاکید کرد اسلامآباد به تلاشهای میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
منیر افزود: «سلامآباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگی است که در ۲۸ فوریه شعلهور شد.»
در دور جدید مذاکرات پس از آتشبس ۱۹ فروردین، پاکستان بهعنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به ایفای نقش پرداخت. مذاکراتی که تاکنون دستاوردی در پی نداشته است.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافقاند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «۱۰ روز است که از کانادا برگشتهایم ولی هنوز چمدانهایمان را نفرستادهاند؛ نمیدانم سرنوشت چمدانهای ما چه شده است.»
پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد. این افراد پس از ساعتها حضور در فرودگاه، از کانادا اخراج شدند.
اخراج تاج پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای TRP صادر شده است.
مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.