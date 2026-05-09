روزنامه اعتماد از افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو خبر داد
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که محدود شدن منابع ارزی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه دارو است که منجر به افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو شده است.
این روزنامه افزود: «نگرانی از باز نشدن مسیر واردات در کنار کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، کاهش ارزش پول ملی ایران و کاهش ذخایر ارزی دولت در بسیاری از حوزههای اقتصادی و زندگی روزمره مردم ایران موثر بوده، اما در مورد قیمت و در دسترس بودن دارو به شکل قابل ملاحظهای اوضاع از حوزههای دیگر بدتر است.»