عبدالرضا محمدی طامه، رییس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو به سایت دیده‌بان ایران گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، نرخ خدمات کارواش نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.»

او از کاهش چشمگیر مشتریان خبر داد و افزود: «با این وجود مراجعه به کارواش همچنان انجام می‌شود چرا که تعداد کارواش در سطح تهران آنچنان بالا نیست.»