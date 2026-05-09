قرار است ترامپ، کمتر از یک هفته دیگر به همراه هیاتی از مدیران عامل شرکتهای آمریکایی که آماده عقد توافق با رقیب ژئوپلیتیکی واشینگتن هستند، راهی پکن خواهد شد. او یک بار سفر برنامهریزی شده خود به چین را بهدلیل جنگ ایران به تاخیر انداخته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای اخیر سه شرکت چینی را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا تحریم کرد.
این سه شرکت متهم شدهاند که «تصاویری ماهوارهای در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند که حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را ممکن ساخته است.»
وزارت امور خارجه آمریکا در همین زمینه نوشت: «ایالات متحده به اقدام علیه نهادهای مستقر در چین که از حکومت ایران حمایت میکنند ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود تهران پس از عملیات خشم حماسی نتواند برنامههای حساس مرتبط با اشاعه تسلیحاتی خود را بازسازی کند. هدف قرار دادن نیروهای نظامی و شرکای آمریکا بیپاسخ نخواهد ماند.»
زمانبندی این اقدام وزارت امور خارجه برای تحریم شرکتهای چینی، نشاندهنده نارضایتی دولت آمریکا از موضع علنی پکن است؛ موضعی که خواهان پایان درگیریها در خلیج فارس است، در حالی که همزمان به حمایت از توان نظامی حکومت ایران ادامه میدهد.
روزنامه والاستریت ژورنال سهشنبه گزارش داده بود که این حمایت شامل صادرات برخی قطعات ضروری برای برنامه پهپادهای تهاجمی ایران نیز میشود.
این تحریمها همچنین احتمالا اهرم فشار ترامپ در دیدار با شی را تقویت خواهد کرد؛ دیداری که انتظار میرود رییسجمهوری آمریکا در آن از رهبر چین بخواهد تهران را به سمت توافقی سوق دهد که به بازگشایی تنگه هرمز برای عبور عادی کشتیها منجر شود.
دولت آمریکا جمعه همچنین ۱۰ نهاد و فرد دیگر در کشورهایی از جمله بلاروس، ایران و امارات متحده عربی را تحریم کرد؛ افرادی که به گفته واشینگتن در تلاشهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تامین تسلیحات خود نقش دارند.
در همین حال، مقامهای دفاعی آمریکا نگراناند که جنگ پرهزینه ایران ممکن است در مذاکرات هفته آینده، به شی جینپینگ اهرم فشار بیشتری در برابر ترامپ بدهد.
تحریمهای روز جمعه علیه چین تنها تازهترین مرحله از تشدید تنشها میان دو کشور است.
هفته گذشته، وزارت بازرگانی چین طبق گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، اجرا یا تبعیت از تحریمهای جداگانه آمریکا علیه پنج پالایشگاه چینی متهم به خرید نفت از جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد.
این نخستین بار است که چین از زمان اجرای سیاست ملی سال ۲۰۲۱ خود، که تبعیت از اقدامات بینالمللی «غیرموجه» را ممنوع میکند، چنین سازوکاری را فعال میکند.
با این حال، ترامپ ابراز اطمینان کرده که او و شی روابط و زمینه مشترک کافی برای همکاری درباره خاورمیانه را دارند.
او هفته گذشته در یک نشست خبری در دفتر بیضی گفت: «این هم یکی از موضوعات خواهد بود. اما انصافا او درباره این مساله خیلی محترمانه رفتار کرده است.»
ترامپ افزود: «چین حدود ۶۰ درصد نفتش را از نفتی که از هرمز میگذرد تامین میکند. فکر میکنم او بسیار محترمانه برخورد کرده. ما از طرف چین با چالشی روبهرو نشدهایم.»