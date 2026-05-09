اکسیوس با اشاره به دیدار وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه کاخ سفید با مقام قطری نوشت آمریکا و جمهوری اسلامی در حال مذاکره بر سر یک «یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای» هستند که هدف آن پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات مفصل‌تر در آینده است.

بر اساس این گزارش، قطر نقش مهمی در میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن ایفا می‌کند و مقام‌های آمریکایی، دوحه را یکی از موثرترین بازیگران منطقه‌ای در مذاکرات با حکومت ایران می‌دانند.

به نوشته اکسیوس، تا بعدازظهر شنبه ۱۹ اردیبهشت، دولت آمریکا همچنان در انتظار آخرین پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد ارائه‌شده بود.

این گزارش می‌افزاید هرچند از آغاز جنگ، پاکستان به‌عنوان میانجی رسمی میان آمریکا و حکومت ایران عمل کرده، اما قطری‌ها نیز به‌طور فعال و پشت صحنه در روند مذاکرات حضور داشته‌اند.

یکی از منابع آگاه به اکسیوس گفته است ال‌ثانی روز جمعه ۱۸ اردیبهشت در واشینگتن با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرده بود و قرار داشت بلافاصله به دوحه بازگردد، اما برنامه سفر خود را تغییر داد و به میامی رفت.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر قطر در جریان حضورش در میامی با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز تماس گرفته و درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه گفت‌وگو کرده است.

اکسیوس نوشت وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر درباره این دیدار، واکنشی فوری ارائه نکرد.

به گفته منابع آگاه، محور اصلی نشست میامی بررسی مسیر دستیابی به یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ بوده است.

یکی از منابع همچنین به اکسیوس گفته قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی به‌طور هماهنگ در تلاش برای پیشبرد توافق میان تهران و واشینگتن هستند.

این منبع افزود: «میانجی‌ها هر دو طرف را به کاهش تنش و تمرکز بر دستیابی به توافق تشویق می‌کنند.»

