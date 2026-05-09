اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مارکو روبیو و استیو ویتکاف روز شنبه در میامی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار کردند؛ دیداری که بخشی از تلاشهای جاری برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ ایران عنوان شده است.
اکسیوس با اشاره به دیدار وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه کاخ سفید با مقام قطری نوشت آمریکا و جمهوری اسلامی در حال مذاکره بر سر یک «یادداشت تفاهم یکصفحهای» هستند که هدف آن پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات مفصلتر در آینده است.
بر اساس این گزارش، قطر نقش مهمی در میانجیگری میان تهران و واشینگتن ایفا میکند و مقامهای آمریکایی، دوحه را یکی از موثرترین بازیگران منطقهای در مذاکرات با حکومت ایران میدانند.
به نوشته اکسیوس، تا بعدازظهر شنبه ۱۹ اردیبهشت، دولت آمریکا همچنان در انتظار آخرین پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد ارائهشده بود.
این گزارش میافزاید هرچند از آغاز جنگ، پاکستان بهعنوان میانجی رسمی میان آمریکا و حکومت ایران عمل کرده، اما قطریها نیز بهطور فعال و پشت صحنه در روند مذاکرات حضور داشتهاند.
یکی از منابع آگاه به اکسیوس گفته است الثانی روز جمعه ۱۸ اردیبهشت در واشینگتن با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، دیدار کرده بود و قرار داشت بلافاصله به دوحه بازگردد، اما برنامه سفر خود را تغییر داد و به میامی رفت.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر قطر در جریان حضورش در میامی با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز تماس گرفته و درباره تلاشهای میانجیگرانه گفتوگو کرده است.
اکسیوس نوشت وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر درباره این دیدار، واکنشی فوری ارائه نکرد.
به گفته منابع آگاه، محور اصلی نشست میامی بررسی مسیر دستیابی به یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ بوده است.
یکی از منابع همچنین به اکسیوس گفته قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی بهطور هماهنگ در تلاش برای پیشبرد توافق میان تهران و واشینگتن هستند.
این منبع افزود: «میانجیها هر دو طرف را به کاهش تنش و تمرکز بر دستیابی به توافق تشویق میکنند.»
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، از جمله مقامهای آمریکایی، گزارش داد اسرائیل پیش از آغاز جنگ با حکومت ایران یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده بود.
پایگاهی که به گفته این منابع برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، استقرار نیروهای ویژه و تیمهای جستوجو و نجات مورد استفاده قرار میگرفت.
بر اساس این گزارش، این پایگاه با اطلاع آمریکا و اندکی پیش از آغاز جنگ ساخته شد و بهعنوان مرکز لجستیکی نیروی هوایی اسرائیل عمل میکرد.
والاستریت ژورنال نوشت تیمهای جستوجو و نجات اسرائیلی در این پایگاه مستقر بودند تا در صورت سقوط خلبانان اسرائیلی در خاک ایران وارد عمل شوند، هرچند به گفته منابع، تاکنون هیچ خلبان اسرائیلی سرنگون نشده است.
این گزارش همچنین میگوید زمانی که یک جنگنده اف-۱۵ آمریکایی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد، اسرائیل پیشنهاد کمک در عملیات نجات را مطرح کرد، اما نیروهای آمریکایی خود دو خلبان را نجات دادند. با این حال، اسرائیل برای حفاظت از عملیات، حملات هوایی انجام داد.
به نوشته والاستریت ژورنال، این پایگاه مخفی در اوایل ماه مارس نزدیک بود فاش شود. رسانههای دولتی عراق گزارش داده بودند یک چوپان محلی فعالیتهای مشکوک نظامی، از جمله پرواز بالگردها، را مشاهده و گزارش کرده و نیروهای عراقی برای بررسی به منطقه اعزام شده بودند.
منابع آگاه به این روزنامه گفتند اسرائیل برای جلوگیری از نزدیک شدن نیروهای عراقی، حملات هوایی انجام داد. در نتیجه این درگیری، یک سرباز عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
قیس المحمداوی، معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق، در آن زمان گفته بود: «این عملیات بیپروا بدون هماهنگی یا مجوز انجام شد.»
عراق بعدتر در شکایتی به سازمان ملل، آمریکا را مسئول حمله معرفی کرد، اما یکی از منابع آگاه به والاستریت ژورنال گفت واشینگتن در این حمله دخالتی نداشته است.
این روزنامه نوشت جزئیات این پایگاه نشان میدهد اسرائیل برای اجرای عملیات هوایی علیه اهدافی در فاصله حدود هزار مایلی [حدود هزار و ۶۰۰ کیلومتر]، تا چه اندازه ریسک و برنامهریزی عملیاتی انجام داده است.
بر اساس این گزارش، حضور این پایگاه در عراق به اسرائیل اجازه میداد به میدان نبرد نزدیکتر شود و در صورت نیاز، عملیات نجات اضطراری را سریعتر اجرا کند. همچنین نیروهای ویژه نیروی هوایی اسرائیل که برای عملیات کماندویی در خاک دشمن آموزش دیدهاند، در این پایگاه حضور داشتند.
والاستریت ژورنال یادآوری کرد نیروی هوایی اسرائیل در طول کارزار پنجهفتهای خود هزاران حمله علیه اهدافی در ایران انجام داده است.
این گزارش همچنین به سابقه استفاده نیروهای آمریکایی از صحرای غرب عراق برای عملیات نظامی اشاره میکند. به گفته مایکل نایتس، کارشناس امنیتی و رییس بخش تحقیقات شرکت «هورایزن اینگیج»، این منطقه به دلیل وسعت زیاد و جمعیت اندک، محل مناسبی برای ایجاد پایگاههای موقت و مخفی است.
او گفت ساکنان محلی طی سالها به مشاهده فعالیتهای غیرعادی، از گروههای مسلح تا نیروهای ویژه، عادت کردهاند و در جریان جنگ اخیر نیز برخی از آنها از فعالیت غیرمعمول بالگردها در منطقه خبر داده بودند.
والاستریت ژورنال در پایان نوشت مقامهای اسرائیلی طی جنگ بارها به عملیاتهای مخفی اشاره کردهاند. از جمله «بار تومر»، فرمانده وقت نیروی هوایی اسرائیل، اوایل مارس در پیامی به نیروهایش گفته بود: «نیروهای واحدهای ویژه نیروی هوایی در حال انجام ماموریتهایی هستند که میتواند تخیل را شعلهور کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دو طرح گرافیکی را در تروت سوشال منتشر کرد که در آن تعداد کشتیهای جمهوری اسلامی در دوران باراک اوباما و جو بایدن، روسایجمهوری سابق ایالات متحده، با دوره ریاستجمهوری فعلی او مقایسه شده است.
در این تصاویر نشان داده شده است که تمامی کشتیهای نظامی جمهوری اسلامی غرق شدهاند و در قعر دریا هستند.
ترامپ پیش از این بارها گفته که نیروی دریایی ایران نابود شده است.
او همچنین طرح گرافیکی دیگری را منتشر کرد که در بالای آن نوشته شده است «بای بای پهپادها.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، با اشاره به کابلهای فیبر نوری عبوری از تنگه هرمز و تهدید به اختلال در اقتصاد دیجیتال جهان در صورت آسیب به این کابلها، خواهان اخذ هزینه از شرکتهای خارجی و الزام غولهای فناوری نظیر متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی شد.
تسنیم نوشت: «کابلهای تار نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیامهای سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند.»
رسانه وابسته به سپاه در ادامه خواستار «اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکتهای خارجی، الزام غولهای فناوری (متا، آمازون، مایکروسافت) به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابلها از سوی شرکتهای ایرانی شد.»
فارس، دیگر وابسته به سپاه، نیز در گزارشی نوشت که دهها کابل فیبر نوری زیردریایی که آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل میکنند، از گذرگاه تنگه هرمز عبور میکنند و تهدید کرد که «هرگونه آسیب به این کابلها میتواند اختلالات گستردهای در اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای مختلف ایجاد کند.»