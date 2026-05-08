یک روز پس از دیدار با روبیو، پاپ خواستار الهام الهی برای کاهش «تنش و نفرت» در جهان شد
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان، یک روز پس از دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از خدا خواست به رهبران جهان برای «کاهش تنش و نفرت» الهام ببخشد.
یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلابهاوس در فضای مجازی منتشر شده که در آن، تعدادی از چهرههای علمی به مناظره درباره وضعیت ایران میپردازند.
یک پزشک در این اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم روایت کرد و گفت حتی برای درمان مشکلات روانی و روحی مردم، دارو پیدا نمیشود.
صدای این پزشک برای حفظ امنیت او تغییر داده شده است.
محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی و کریستین استوکر، صدراعظم اتریش، با یکدیگر گفتوگو کردند.
محور این گفتوگو «بررسی وضعیت خاورمیانه و پیامدهای آن برای امنیت و صلح جهانی» عنوان شده است.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، در فضای مجازی نوشت نمیشود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تنگه هرمز و مرزهای آبی و خاکی و آسمان ایران را به روی «رژیمهای متخاصم» ببندند، اما «دولت ما فضای مجازی و جغرافیای سایبری ایران را در اختیار همان رژیمها قرار دهد».
او افزود «فضای مجازی بههیچوجه نباید به حالت قبل برگردد»، همانگونه که علی خامنهای «به حالت قبل برنمیگردد».
در ادامه لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد آمریکا «با چند ناوچه و ناوشکن»، قادر به عبور از تنگه هرمز نیست.
رضایی خطاب به مقامهای ایالات متحده گفت: «با کل نیروی دریاییتان هم توان عبور از تنگه هرمز را نخواهید داشت. فقط مثل یک بچه لوس میآیید، کتک میخورید و برمیگردید.»
او با بهکارگیری ادبیاتی توهینآمیز، دونالد ترامپ، رییسجمهور و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را «احمق» خواند و افزود باید نام این کشور را به «ایالات متحده احمقها» تغییر داد.
مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، از کمبود و افزایش شدید قیمت نهادههای دارویی، تجهیزات پزشکی، مقوا، فویلهای آلومینیومی و بستهبندیهای پت خبر داد.
او افزود: «برای جبران هزینههای تولید و حفظ پایداری زنجیره تامین دارو، افزایش قیمتها ضروری ارزیابی شده است.»
پیرصالحی ادامه داد: «فعالان و تولیدکنندگان صنعت دارو با ارائه مستندات هزینهای، افزایش بسیار بیشتری را برای پوشش کامل هزینههای تحمیلشده پیشنهاد کردهاند.»