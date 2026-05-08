بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهواره‌ای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آب‌های اطراف جزیره خارک، اصلی‌ترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان می‌دهد.

این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده می‌شود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است.

داده‌های به‌دست‌آمده از ماهواره‌های سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کرده‌اند.

100 %

لئون مورلند، پژوهشگر رصدخانه «درگیری و محیط زیست»، گفت: «ظاهر این لکه با نفت سازگار است» و برآورد کرد مساحت آن حدود ۴۵ کیلومتر مربع است.

لوئیس گادارد، هم‌بنیان‌گذار موسسه دیتا دسک، که در حوزه اقلیم و بازار کالا فعالیت می‌کند، نیز این ارزیابی را تایید کرد و گفت این لکه می‌تواند بزرگ‌ترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حدود ۷۰ روز گذشته باشد.

در حال حاضر، علت این نشت احتمالی و منشا آن مشخص نیست. مورلند گفت تصاویر مربوط به ۱۸ اردیبهشت نشانه‌ای از ادامه نشت فعال را نشان نمی‌دهد.

نیروهای نظامی آمریکا و نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

جزیره خارک محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت ایران است و بخش عمده این نفت به چین ارسال می‌شود. این منطقه پیش‌تر نیز در جریان جنگ هدف حملات آمریکا قرار گرفته بود.