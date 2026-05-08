شرکت ژاپنی: برای عبور ۳ کشتی از تنگه هرمز هزینهای پرداخت نکردیم
شرکت ژاپنی «میتسویی اواسکی لاین» اعلام کرد سه کشتی این شرکت که ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کردند، هیچ هزینهای برای گذر از این آبراه نپرداختند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی موفق به رهگیری حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شدند و در پاسخ، منابع این حملات در داخل ایران را هدف قرار دادند.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به ارزیابی تنشهای اخیر در منطقه پرداخت.
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعهای از معاملات مشکوک و زمانبندیشده، از جمله شرطبندیها در بازار نفت، است.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه «آسیاتودی» به نقل از یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد ناوشکن «ونگکان» که بهطور اضطراری به سامانه دفاعی ضدپهپاد مجهز شده، در چارچوب چهلوهشتمین اعزام یگان «چانگهه» راهی منطقه خلیج عدن خواهد شد.
یگان چانگهه ماموریت رسمی کره جنوبی برای اسکورت کشتیها در آبهای سومالی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، ناوشکن ونگکان قرار است اوایل ژوئن در خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگری شود. این شناور از سامانههای عمودپرتاب کرهای، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی برخوردار است.
این ناوشکن همچنین به سامانه جدید ضدپهپاد مجهز شده است. مقامهای کره جنوبی دلیل نصب این سامانه را حملات حوثیها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کردهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست ماموریت یگان نظامی کره جنوبی در دریای سرخ به تنگه هرمز نیز گسترش خواهد یافت یا نه.
این گزارش چند روز پس از انفجار در یک کشتی فلهبر کرهای در تنگه هرمز منتشر شد؛ رخدادی که دونالد ترامپ آن را ناشی از حمله جمهوری اسلامی توصیف کرد.
دولت کره جنوبی پیشتر از احتمال مشارکت سئول در ماموریت چندملیتی دفاع از تنگه هرمز سخن گفته بود.
کامالا هریس، معاون جو بایدن در دوران ریاستجمهوری، گفت مردم آمریکا خواهان جنگ ایران نیستند و این کارزار بدون مجوز کنگره آغاز شده است.
او افزود حتی در صورت دریافت مجوز کنگره نیز نباید چنین جنگی آغاز میشد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را مانند اقلیم کردستان عراق، پایگاه دشمن میداند.»
او افزود: «ما دیگر امارات را همسایه نمیبینیم، آنها در حکم پایگاه متخاصم هستند.»