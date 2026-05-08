خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت بنیاد «اتحاد دموکراسی‌ها» مستقر در دانمارک که سفارش‌دهنده این نظرسنجی بوده، اعلام کرد آمریکا همچنین پس از روسیه و اسرائیل، «بیش از هر کشور دیگری به‌عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده» است.

این نظرسنجی جزییاتی درباره معیارهای ارزیابی ارائه نکرده، اما بنیاد یادشده می‌گوید هدفش «دفاع و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک» است.

آندرس فوگ راسموسن، بنیان‌گذار این بنیاد و دبیرکل پیشین ناتو، گفت: «کاهش سریع جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان ناراحت‌کننده است، اما غافلگیرکننده نیست.»

او افزود: «سیاست خارجی آمریکا در ۱۸ ماه گذشته، از جمله روابط فراآتلانتیکی را زیر سوال برده، تعرفه‌های گسترده اعمال کرده و حتی متحدی در ناتو را به اشغال سرزمینی تهدید کرده است.»

فشار بر روابط فراآتلانتیکی

تعرفه‌های تجاری رییس‌جمهوری آمریکا، تهدیدهای مکرر او برای کنترل گرینلند - که از طریق دانمارک عضوی از ناتو محسوب می‌شود - کاهش کمک‌های آمریکا به اوکراین، و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران و افزایش قیمت نفت، روابط دو سوی آتلانتیک را به‌شدت متشنج کرده است.

ترامپ که از خودداری کشورهای اروپایی برای اعزام ناوهایشان به تنگه هرمز پس از آغاز جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی خشمگین شد، در فروردین ماه گفت خروج آمریکا از ناتو را مدنظر دارد. موضعی که به تضعیف بیشتر این ائتلاف منجر شد.

سقوط جایگاه آمریکا در افکار عمومی؟

شاخص «ادراک دموکراسی» که تصویر کشورها را در بازه منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ درصد ارزیابی می‌کند، نشان داد نگاه به آمریکا از مثبت ۲۲ درصد در دو سال پیش، به منفی ۱۶ درصد سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون پایین‌تر از روسیه با منفی ۱۱ درصد و چین با مثبت هفت درصد قرار گرفته است.

این گزارش توضیحی درباره علت نگاه مثبت به چین ارائه نکرد.

شرکت افکارسنجی نیرا (Nira Data) این نظرسنجی را بین ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام داده است. بیش از ۹۴ هزار نفر در ۹۸ کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و ارزیابی تصویر کشورها بر اساس نمونه‌ای شامل ۴۶ هزار و ۶۰۰ نفر در ۸۵ کشور انجام شد.

این گزارش پیش از برگزاری «نشست دموکراسی کپنهاگ» منتشر شد که قرار است ۲۲ اردیبهشت برگزار شود.