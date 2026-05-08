یک کشته در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
رسانههای لبنانی گزارش دادند حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در منطقه کفرحمام در جنوب لبنان، یک کشته بر جای گذاشت.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل برای شش روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که جمعه منتشر شد، نشان میدهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و اکنون از نگاه به روسیه نیز منفیتر شده است. این وضعیت در حالی ایجاد شده که سیاستهای دونالد ترامپ، فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت بنیاد «اتحاد دموکراسیها» مستقر در دانمارک که سفارشدهنده این نظرسنجی بوده، اعلام کرد آمریکا همچنین پس از روسیه و اسرائیل، «بیش از هر کشور دیگری بهعنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده» است.
این نظرسنجی جزییاتی درباره معیارهای ارزیابی ارائه نکرده، اما بنیاد یادشده میگوید هدفش «دفاع و پیشبرد ارزشهای دموکراتیک» است.
آندرس فوگ راسموسن، بنیانگذار این بنیاد و دبیرکل پیشین ناتو، گفت: «کاهش سریع جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان ناراحتکننده است، اما غافلگیرکننده نیست.»
او افزود: «سیاست خارجی آمریکا در ۱۸ ماه گذشته، از جمله روابط فراآتلانتیکی را زیر سوال برده، تعرفههای گسترده اعمال کرده و حتی متحدی در ناتو را به اشغال سرزمینی تهدید کرده است.»
فشار بر روابط فراآتلانتیکی
تعرفههای تجاری رییسجمهوری آمریکا، تهدیدهای مکرر او برای کنترل گرینلند - که از طریق دانمارک عضوی از ناتو محسوب میشود - کاهش کمکهای آمریکا به اوکراین، و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران و افزایش قیمت نفت، روابط دو سوی آتلانتیک را بهشدت متشنج کرده است.
ترامپ که از خودداری کشورهای اروپایی برای اعزام ناوهایشان به تنگه هرمز پس از آغاز جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی خشمگین شد، در فروردین ماه گفت خروج آمریکا از ناتو را مدنظر دارد. موضعی که به تضعیف بیشتر این ائتلاف منجر شد.
سقوط جایگاه آمریکا در افکار عمومی؟
شاخص «ادراک دموکراسی» که تصویر کشورها را در بازه منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ درصد ارزیابی میکند، نشان داد نگاه به آمریکا از مثبت ۲۲ درصد در دو سال پیش، به منفی ۱۶ درصد سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون پایینتر از روسیه با منفی ۱۱ درصد و چین با مثبت هفت درصد قرار گرفته است.
این گزارش توضیحی درباره علت نگاه مثبت به چین ارائه نکرد.
شرکت افکارسنجی نیرا (Nira Data) این نظرسنجی را بین ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام داده است. بیش از ۹۴ هزار نفر در ۹۸ کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و ارزیابی تصویر کشورها بر اساس نمونهای شامل ۴۶ هزار و ۶۰۰ نفر در ۸۵ کشور انجام شد.
این گزارش پیش از برگزاری «نشست دموکراسی کپنهاگ» منتشر شد که قرار است ۲۲ اردیبهشت برگزار شود.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت فاصله بسیار زیادی میان خواستههای ایالات متحده و آنچه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش آن هستند، وجود دارد.
او تاکید کرد به همین دلیل، رسیدن به «توافقی پایدار» بعید به نظر میرسد.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی موفق به رهگیری حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شدند و در پاسخ، منابع این حملات در داخل ایران را هدف قرار دادند.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به ارزیابی تنشهای اخیر در منطقه پرداخت.
وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعهای از معاملات مشکوک و زمانبندیشده، از جمله شرطبندیها در بازار نفت، است.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه «آسیاتودی» به نقل از یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داد ناوشکن «ونگکان» که بهطور اضطراری به سامانه دفاعی ضدپهپاد مجهز شده، در چارچوب چهلوهشتمین اعزام یگان «چانگهه» راهی منطقه خلیج عدن خواهد شد.
یگان چانگهه ماموریت رسمی کره جنوبی برای اسکورت کشتیها در آبهای سومالی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، ناوشکن ونگکان قرار است اوایل ژوئن در خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگری شود. این شناور از سامانههای عمودپرتاب کرهای، طراحی رادارگریز و حدود ۲۶۰ نیروی یگان ویژه، هوانیروز و تفنگدار دریایی برخوردار است.
این ناوشکن همچنین به سامانه جدید ضدپهپاد مجهز شده است. مقامهای کره جنوبی دلیل نصب این سامانه را حملات حوثیها در دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان کردهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست ماموریت یگان نظامی کره جنوبی در دریای سرخ به تنگه هرمز نیز گسترش خواهد یافت یا نه.
این گزارش چند روز پس از انفجار در یک کشتی فلهبر کرهای در تنگه هرمز منتشر شد؛ رخدادی که دونالد ترامپ آن را ناشی از حمله جمهوری اسلامی توصیف کرد.
دولت کره جنوبی پیشتر از احتمال مشارکت سئول در ماموریت چندملیتی دفاع از تنگه هرمز سخن گفته بود.