وزرای خارجه جمهوری اسلامی و بریتانیا گفتوگو کردند
عباس عراقچی و ایوت کوپر، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و بریتانیا تلفنی گفتوگو کردند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی جمعه اعلام کرد که در این تماس تلفنی «در خصوص آخرین تحولات منطقهای تبادل نظر شد.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون «۵۷ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و ۳ فروند را از کار انداختهاند تا از ورود یا خروج این کشتیها به بنادر ایران جلوگیری کنند.»
سنتکام این اعلامیه را همراه با ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که عکسهایی از ناوشکن یواساس تراکستون، ناوشکن یواساس رافائل پرالتا و ناوشکن یواساس میسون را نشان میدهد.
سنتکام افزود: «این سه ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشتزنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی میکنند.»
دشمنی جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی بیش از آنکه بر سر مرزها باشد، ریشه در یک تضاد عمیق وجودی دارد.
دقیقترین توصیف از این شکاف را ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات ارائه داد. او تاکید کرد که امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملات تهران بوده است، زیرا این کشور هر آن چیزی است که جمهوری اسلامی نیست. امارات با ارائه الگویی از شکوفایی اقتصادی، تنوع ادیان و همزیستی فرهنگهای جهانی، عملا به ضدِ الگوی حکومتی تبدیل شده که بقای خود را در انزوای ایدئولوژیک و ترویج فقر تحت نام مقاومت میبیند.
هراس از ابطال روایت؛ وقتی رفاه همسایه پایههای شعار را میلرزاند
برای سیستمی که دههها بر طبل سادهزیستی انقلابی و دشمنی با تجمل کوبیده است، تماشای یک کشور مسلمان در همسایگی که به قلههای رفاه و تکنولوژی رسیده، یک کابوس تمامعیار است.
موفقیت دبی و ابوظبی بهطور خودکار ادعای ناکارآمدی مدلهای غیرانقلابی را باطل میکند. مقامات تهران توسعه امارات را نه یک پیشرفت بومی، بلکه ویترینی از استعمار نوین معرفی میکنند، چرا که پذیرش موفقیت این مدل به معنای پذیرش شکست چهل سال شعار اقتصاد مقاومتی در ایران است.
این را البته باید در کنار شکست گفتمان مقاومت اقتصادی در داخل هم دید؛ جاییکه درصد اندکی از جامعه برخوردار ایران تمام زندگی خود را بر اساس همان الگوی زیست به اصطلاح جمهوری اسلامی، اشرافی تعریف کردهاند.
استراتژی ویرانی؛ چرا برجها و هتلها در سیبل حملات هستند؟
تمرکز هواداران نظام و رسانههای رادیکال (اصلاحطلب، اصولگرا و ...) بر تهدید به تخریب هتلها و برجهای نمادین دبی، برخاسته از یک منطق جنگی است که اعتبار و امنیت را هدف میگیرد. آنها میدانند که قدرت امارات بر تصویر امنیت و ثبات استوار است.
در حالی که اهداف نظامی ممکن است بازسازی شوند، فروریختن یک نماد لوکس مانند برج خلیفه، ضربهای مهلک به قلب صنعت توریسم و جریان سرمایهگذاری خارجی است. هدف قرار دادن این نمادها، تلاشی است برای اثبات این ادعا که رفاه بدون تبعیت از نظم مورد نظر تهران، سرابی لرزان بیش نیست.
جالبتر آنکه آنها تبلیغ علنی هدف قراردادن یک نماد غیرنظامی را بخشی از پروژه جنگطلبی جمهوری اسلامی تفسیر نمیکنند. شکلگیری چنین تبلیغ جنگی و اقدام علنی علیه مکانهای شهری از تمام طیفهای سیاسی درون نظام البته یک پیام مهم دیگر را تثبیت کرد که جمهوری اسلامی و هوادارانش یک هویت ایستا با لباسهای متفاوت دارند و همه آنها در روز موعود لباس سبز لجنی سپاه پاسداران را به تن میکنند.
خانه شیشهای؛ منطق شکنندگی در برابر منطق توسعه
استفاده مداوم از استعاره خانه شیشهای در ادبیات نظامی و رسانهای جمهوری اسلامی، پیامی روشن به ابوظبی است. بر اساس تحلیلهای منتشر شده در رسانههای وابسته به نهادهای نظامی، کشوری که تمام داراییاش در چند سازه مدرن خلاصه شده، در برابر ضربه پهپادی و موشکی بهشدت آسیبپذیر است.
این استراتژی در واقع تلاش برای باجگیری از کشوری است که برخلاف تهران، چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. آنها میخواهند ثابت کنند که شکوفایی اقتصادی در غیاب تبعیت سیاسی از قدرت منطقهای جمهوری اسلامی، به مویی بند است.
اما ندیدن موازنه بلند مدت قدرت بزرگترین اشتباه راهبردی جمهوری اسلامی است. جایی که اتفاقا امارات متحده عربی بهخوبی روی آن سرمایهگذاری کرده است و کشورش را از دل شن به جایی برای رفاه و سرمایهگذاری بدل کرده است.
پیمان ابراهیم؛ تغییر موازنه و ورود اسرائیل به معادله
تنها بخشی از این دشمنی که مستقیما به اسرائیل گره میخورد، نقش امارات در پیمان ابراهیم است. از نظر حاکمان جمهوری اسلامی، این توافق نه یک حرکت دیپلماتیک، بلکه یک خیانت راهبردی و تهدید موجودیتی است. الحاق امارات به این پیمان، به معنای پایان انزوای اسرائیل در منطقه و آغاز همکاریهای امنیتی و راداری در نزدیکی سواحل ایران است. جمهوری اسلامی با وحشت نظارهگر این است که امارات چگونه با تغییر قطبنما، امنیت خود را از طریق اتحاد با قدرتهای نوین و تکنولوژیک تامین میکند و عملا نفوذ سنتی ایران در میان کشورهای عربی را خنثی میسازد.
استقلال در بازار انرژی؛ پایان دوران تبعیت از الگوهای فرسوده
تحرکات امارات برای بازنگری در سهمیههای اوپک یا حتی شایعات خروج از این سازمان، نشاندهنده تولد یک بازیگر مستقل است که دیگر حاضر نیست منافع ملی خود را فدای سیاستهای دستهجمعی کند.
این رویکرد که ابوظبی مسیر ویژن ۲۰۳۱ خود را مقدم بر اتحادهای نفتی قدیمی میداند، برای تهران که تحت فشار تحریمها به انسجام اوپک نیاز دارد، یک ضربه سنگین است. امارات ثابت کرده که در نظم نوین جهانی، شکوفایی اقتصادی از مسیر عملگرایی میگذرد، نه همبستگیهای فرسوده ایدئولوژیک.
پایان عصر انحصار؛ پیروزی واقعگرایی بر شعار
امارات با انتخاب مسیر شکوفایی و تکثر، عملا ثابت کرده است که میتوان مسلمان بود، مدرن زیست و با تمام جهان رابطه داشت و به ثروت رسید.
این دقیقا همان واقعیتی است که جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه تلاش کرده تا آن را غیرممکن جلوه دهد. دشمنی با امارات، در حقیقت دشمنی با آینهای است که ناتوانیهای حکمرانی ایدئولوژیک را به وضوح نشان میدهد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حاکی از افزایش قیمت و همچنین کمبود داروهای اعصاب در هفتههای اخیر است؛ وضعیتی که به گفته شهروندان و کارکنان داروخانهها، بسیاری از بیماران را ناچار به حذف یا تغییر روند درمان کرده است.
بر اساس این گزارشها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همزمان، دسترسی به داروهایی مانند کلونازپام و آسنترا با اختلال جدی مواجه شده است.
پیشتر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد قیمت برخی داروها، از جمله داروهای بیماران مبتلا به سرطان و انسولین یا مکملهای دارویی، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت میزبان دو روز گفتوگوی فشرده میان دولتهای اسرائیل و لبنان خواهد بود.
پیشتر خبرگزاری رویترز نوشته بود با وجود آنکه اسرائیل همچنان به حمله علیه نیروهای حزبالله در لبنان ادامه میدهد، آمریکا دو کشور را برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار تحت فشار قرار داده است.
توافق آتشبس پس از آن حاصل شد که دولت ترامپ سفیران دو کشور را برای مذاکرات مستقیم گرد هم آورد.
پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته که صلح دستیافتنی است، اما این امر مستلزم آن است که دولت لبنان توانایی مقابله با حزبالله را داشته باشد.
باشگاه رئال مادرید در بیانیهای اعلام کرد فدریکو والورده و اورلین شوامنی را به دلیل درگیری در تمرینات تیم، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرده است. هر دو بازیکن امروز در کمیته انضباطی باشگاه حاضر شدند و ضمن ابراز تاسف از اتفاقات افتاده، از یکدیگر، عذرخواهی کردند.
به گفته باشگاه رئال مادرید، این دو بازیکن همچنین از باشگاه، همتیمیها، کادر فنی و هواداران پوزش خواستند.
روز گذشته، رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در هفته سی و پنجم لالیگا، در تمرین روز چهارشنبه رئال درگیری فیزیکی میان اورلین شوامنی و فدریکو والورده رخ داده است.
ماجرا از برخورد شدید والورده با شوامنی در تمرین روز سهشنبه آغاز شد. پس از رد و بدل شدن توهین میان دو بازیکن، تنشها در تمرین پنجشنبه شدت گرفت؛ جایی که والورده از دست دادن با شوامنی خودداری کرد و مشاجره میان دو بازیکن بالا گرفت.
پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، شوامنی به والورده سیلی زد و او را هل داد. والورده پس از برخورد با یک میز تعادل خود را از دست داد و برای لحظاتی بیهوش شد.
این درحالی است که امروز فدریکو والورده در پستی اینستاگرامی با رد گزارشها درباره درگیری فیزیکی با اورلین شوامنی، همتیمی فرانسوی خود، گفت جراحتش زمانی ایجاد شد که «به صورت تصادفی به میز برخورد کرد.»
والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.