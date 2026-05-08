بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزادهاش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردهاند. ابوالفضل پایدار ۱۷ ساله بود که در اعتراضات دیماه کشته شد.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهوارهای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آبهای اطراف جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان میدهد.
این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده میشود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است.
دادههای بهدستآمده از ماهوارههای سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کردهاند.
لئون مورلند، پژوهشگر رصدخانه «درگیری و محیط زیست»، گفت: «ظاهر این لکه با نفت سازگار است» و برآورد کرد مساحت آن حدود ۴۵ کیلومتر مربع است.
لوئیس گادارد، همبنیانگذار موسسه دیتا دسک، که در حوزه اقلیم و بازار کالا فعالیت میکند، نیز این ارزیابی را تایید کرد و گفت این لکه میتواند بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حدود ۷۰ روز گذشته باشد.
در حال حاضر، علت این نشت احتمالی و منشا آن مشخص نیست. مورلند گفت تصاویر مربوط به ۱۸ اردیبهشت نشانهای از ادامه نشت فعال را نشان نمیدهد.
نیروهای نظامی آمریکا و نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
جزیره خارک محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت ایران است و بخش عمده این نفت به چین ارسال میشود. این منطقه پیشتر نیز در جریان جنگ هدف حملات آمریکا قرار گرفته بود.
شرکت آمریکایی وین ریزورتس اعلام کرد افتتاح نخستین کازینوی امارات متحده عربی بهدلیل پیامدهای جنگ اخیر و انسداد تنگه هرمز با «تاخیری محدود» روبهرو شده است.
کریگ بیلینگز، مدیرعامل این شرکت، گفت اختلال در زنجیره تامین و حملونقل منطقهای باعث کندی روند پروژه شده، اما ارسال تجهیزات ادامه دارد و مسیرهای جایگزین برای تامین مصالح در نظر گرفته شده است.
او افزود زمان دقیق تاخیر در ماههای آینده مشخص میشود، با این حال برنامه کلی همچنان افتتاح در سال ۲۰۲۷ باقی مانده است.
این مجموعه لوکس در «وین آل مرجان آیلند» در راسالخیمه در حال ساخت است و قرار است ۱۵۴۲ اتاق و امکانات قمار داشته باشد. راسالخیمه یکی از امارتهای کمدرآمدتر امارات و مقصدی محبوب برای گردشگری داخلی است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که این کشور کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت. او همچنین گفت که همه کشورها موافقند که داشتن سلاح هستهای از سوی جمهوری اسلامی «غیرقابل قبول است.»
روبیو که به ایتالیا سفر کرده، جمعه ۱۸ اردیبهشت هشدار داد اگر تهران به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا حمله کند نیروهای جمهوری اسلامی نابود خواهند شد.
روبیو در پایان یک سفر دو روزه برای ترمیم روابط در رم و واتیکان به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میداد؛ سفری که پس از اختلافات شدید درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و انتقادهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پاپ لئو چهاردهم انجام شد.
از او درباره گزارشهای یک شرکت دادههای کشتیرانی پرسیده شد که گفته بود جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید ایجاد کرده است تا عبور کشتیها از این تنگه را بررسی و مشمول مالیات کند.
روبیو پرسید: «آیا جهان قرار است بپذیرد که ایران اکنون یک آبراه بینالمللی را کنترل کند؟ جهان برای انجام چه کاری آماده است؟»
آسوشیتدپرس پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت بهنقل از شرکت دادههای کشتیرانی«لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که این نهاد که «سازمان تنگه خلیج فارس» نام دارد و «خود را بهعنوان تنها مرجع معتبر برای صدور مجوز عبور کشتیها در تنگه هرمز» معرفی میکند.
هشدار درباره حمله به نیروی دریایی این کشور
روبیو همچنین به تهران درباره حمله به داراییهای دریایی آمریکا در منطقه هشدار داد.
ایالات متحده اعلام کرد که سه حمله علیه کشتیهای نیروی دریایی در تنگه هرمز را خنثی کرده است.
او گفت: «خط قرمز روشن است. اگر آمریکاییها را تهدید کنند، منفجر خواهند شد.»
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد که حملات ۱۷ اردیبهشت ارتباطی با عملیات «خشم حماسی» نداشته است.
روبیو گفت که قرار است جمعه ۱۸ اردیبهشت پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی صلح به واشینگتن ارائه شود.
او ابراز امیدواری کرد این پاسخ «جدی» باشد و بتواند مسیر ورود به یک فرآیند مذاکراتی واقعی را باز کند.
دیدار با پاپ و انتقاد از حزبالله
روبیو همچنین به دیدار خود با پاپ لئو در ۱۷ اردیبهشت اشاره کرد و گفت این دیدار «بسیار مثبت» بوده است.
واتیکان پنجشنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیهای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.
لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاستهای سختگیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیفهای مختلف سیاسی را در پی داشت.
وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفت: «ما میخواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزبالله مانعی برای این امر است.»
روبیو ادامه داد: «حزبالله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است و بدون آنها وجود نخواهد داشت.»
روبیو افزود: «ما در تلاشیم تا تامین مالی حزبالله را متوقف کنیم.»
عباس عراقچی بر رعایت حسن همجواری با کشورهای همسایه و احترام به تمامیت ارضی آنها تاکید کرده است. این در حالی است که همزمان گزارشهایی از ادامه حملات موشکی و پهپادی به مواضعی در امارات متحده عربی منتشر میشود.
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال