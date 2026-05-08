فرماندار میناب از پیدا شدن پیکر یکی از پنج ملوان مفقودشده در حمله آمریکا خبر داد
فرماندار میناب از پیدا شدن پیکر یکی از پنج ملوان مفقودشده در حمله بامداد جمعه آمریکا به لنج باری نزدیک میناب خبر داد.
فدریکو والورده، هافبک اروگوئهای رئال مادرید، پس از درگیری لفظی با اورلین شوامنی، همتیمی فرانسوی خود، دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر شد و به بیمارستان منتقل شد. او با رد گزارشها درباره درگیری فیزیکی میان دو بازیکن گفت جراحتش زمانی ایجاد شد که «به صورت تصادفی به میز برخورد کرد.»
والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.
این اتفاق سه روز پیش از دیدار حساس الکلاسیکو رخ داد؛ مسابقهای که در صورت عدم پیروزی رئال، بارسلونا قهرمان لالیگا خواهد شد.
والورده در بیانیهای در اینستاگرام نوشت: «در هیچ لحظهای همتیمیام مرا نزد و من هم او را نزدم. میدانم شاید باور درگیری فیزیکی برای مردم آسانتر باشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.»
او نوشت: «ناامیدی از شرایط تیم و فشاری که در پایان فصل تحمل میکنیم باعث شد با یکی از همتیمیها وارد مشاجره شوم. بابت این اتفاق متاسفم، چون رئال مادرید یکی از مهمترین بخشهای زندگی من است.»
والورده همچنین تایید کرد که او و شوامنی روز چهارشنبه نیز مشاجره دیگری داشتهاند و گفت: «در هر رختکن طبیعی چنین اتفاقاتی رخ میدهد و معمولا در داخل تیم حلوفصل میشود، بدون آنکه علنی شود.»
رسانههای اسپانیا گزارش دادند فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید، پنجشنبه شب جلسه اضطراری با مدیران باشگاه، آلوارو آربلوا، سرمربی تیم، و دنی کارواخال، کاپیتان رئال، برگزار کرده است.
رئال مادرید در فصل جاری نتایج ضعیفی گرفته و با چهار بازی باقیمانده، ۱۱ امتیاز از بارسلونا عقب است. این تیم همچنین در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره اختلافهای دیگر در رختکن رئال مادرید نیز منتشر شده است. آلوارو کارراس، مدافع اسپانیایی تیم، نیز گزارشها درباره درگیری با آنتونیو رودیگر را رد کرد و گفت رابطه خوبی با تمام بازیکنان دارد.
همزمان، برخی هواداران رئال مادرید نیز از کیلیان امباپه انتقاد کردهاند؛ زیرا او بخشی از دوران ریکاوری خود را همراه با دوستدخترش در ساردینیا گذرانده است.
هرچند پاکستان کوشیده در مسیر پایان دادن به جنگ ایران نقشآفرینی کند، تحولات اخیر به روابط اسلامآباد با یکی از شرکای دیرینهاش، امارات متحده عربی، آسیب زده است.
روزنامه نیویورکتایمز جمعه ۱۸ اردیبهشت گزارش داد امارات، این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس، دست به اخراج گسترده کارگران پاکستانی زده است؛ اقدامی که میتواند یکی از منابع مهم اشتغال پاکستان را با تهدید روبهرو کند.
بر اساس این گزارش، امارات از موضع نهچندان قاطع پاکستان در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور ناراضی است؛ آن هم در شرایطی که اسلامآباد همزمان میکوشد میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح میانجیگری کند.
امارات در جریان جنگ اخیر هدف هزاران حمله موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفته و خساراتی را متحمل شده است.
جمهوری اسلامی از ۱۴ اردیبهشت حملات خود را به امارات از سر گرفته است.
در آخرین مورد، سامانههای پدافند هوایی امارات ظهر ۱۸ اردیبهشت برای دفع حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران وارد عمل شدند.
به گفته منابع رسمی اماراتی، این حملات سه مجروح بر جای گذاشت.
شکاف میان روایتهای مردمی و رسمی
نیویورکتایمز در ادامه گزارش، از گفتوگو با بیش از ۲۰ شهروند شیعه پاکستانی که بهعنوان کارمند شرکتهای اماراتی در این کشور مشغول به کار بودند، خبر داد.
آنها تایید کردند که همگی ماه گذشته بهطور ناگهانی بازداشت، زندانی و سپس از امارات اخراج شدهاند.
رهبران مذهبی شیعه در پاکستان برآورد میکنند که از اواخر فروردینماه، احتمالا هزاران شیعه پاکستانی از امارات اخراج شدهاند.
بر اساس این گزارش، شیعیان پاکستان که جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر دارند و دارای «پیوندهای معنوی عمیق» با ایران هستند، بارها در این کشورِ عمدتا سنیمذهب هدف خشونتهای فرقهای قرار گرفتهاند.
دلایل اخراج شهروندان پاکستانی از امارات هنوز بهطور رسمی مشخص نشده و مقامهای دو کشور همچنان بر استحکام روابط دوجانبه تاکید دارند.
وزارت امور خارجه پاکستان گزارشها درباره اخراج گسترده شهروندان این کشور از امارات را رد کرده و به پرسشها درباره اینکه آیا شیعیان بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند یا نه، پاسخی نداده است.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت پاکستانیهای اخراجشده افرادی بودهاند که در امارات «مرتکب جرم» شدهاند.
دولت امارات نیز تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر درباره این موضوع واکنشی نشان نداده است.
در روزهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی مواضع امارات در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داده و بارها از ادبیات تهدیدآمیز علیه این کشور استفاده کردهاند.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر گفت جمهوری اسلامی «امارات متحده عربی را مانند اقلیم کردستان عراق، پایگاه دشمن میداند».
او افزود: «ما دیگر امارات را همسایه نمیبینیم، آنها در حکم پایگاه متخاصم هستند.»
آیا امارات از میانجیگری پاکستان خشمگین است؟
به گزارش نیویورکتایمز، بیش از دو میلیون شهروند پاکستانی در امارات متحده عربی ساکن هستند و سال گذشته میلادی بیش از هشت میلیارد دلار حواله مالی به پاکستان ارسال کردند.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، گفت: «حفظ روابط خوب با امارات برای اسلامآباد اهمیت دارد، اما در عین حال، نمیدانم پاکستان در این جنگ چه مسیر دیگری میتوانست انتخاب کند.»
در سوی دیگر، ندیم قطیش، تحلیلگر اماراتی-لبنانی نزدیک به دولت امارات، گفت اسلامآباد ابتکار میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «بدون هماهنگی کافی» با ابوظبی آغاز کرد.
ماه گذشته، امارات وام ۳.۵ میلیارد دلاری خود به پاکستان را بازپس گرفت؛ رقمی نزدیک به یکپنجم ذخایر ارزی این کشور. پس از آن، عربستان سعودی با ارائه سپردهای سه میلیارد دلاری برای تقویت ذخایر ارزی پاکستان وارد عمل شد.
محمدامین شهیدی، روحانی ساکن اسلامآباد و رهبر یک سازمان سیاسی شیعه، اعلام کرد این سازمان پنج هزار خانواده اخراجشده از امارات را ثبت کرده است.
او گفت: «در کشورهای خلیج فارس این تصور وجود دارد که هر شیعهای از ایران حمایت میکند. با توجه به وخامت روابط، درخواست از دولت پاکستان برای گفتوگو با امارات بیفایده است.»
به گفته شهیدی و شماری دیگر از منابع، روند اخراج شهروندان پاکستانی از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ زمانی که تهران و واشینگتن با میانجیگری اسلامآباد بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
به گزارش نیویورکتایمز، شمار نامشخصی از کارگران پاکستانی نیز در پی از دست دادن شغل خود بهدلیل پیامدهای جنگ، امارات را ترک کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که به ایتالیا سفر کرده، گفت که ما کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هستهای از سوی جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است.»
او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفت: «ما میخواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزبالله مانعی برای این امر است.»
روبیو ادامه داد: «حزبالله کاملا یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی است و بدون آنها وجود نخواهد داشت.»
روبیو تاکید کرد که ما در تلاشیم تا تامین مالی حزبالله را متوقف کنیم.
پوریا غلامعلی، جوان ۳۲ ساله و فعال صنف کامپیوتر، در جریان اعتراضات ۱۸ دی تهران در منطقه هفتحوض با شلیک مستقیم به قلب و سر کشته شد.
او جوانی ورزشکار و شیفته طبیعت بود که به گفته اطرافیانش، توان مالی مناسبی داشت و تنها به امید آزادی ایران به اعتراضات پیوسته بود.
خانواده پوریا پس از دو روز، از کشته شدن او به دست ماموران حکومتی باخبر شدند.
اصابت گلوله به سر، شناسایی این جوان ۳۲ ساله را دشوار کرده بود. همکاران پوریا در نهایت از طریق تتوهایی که بر بدن داشت، توانستند او را شناسایی کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علیاصغر غلامعلی، پدر پوریا و خادم مسجد، به دلیل ناتوانی مالی در تامین مبلغ مورد نیاز برای تحویل پیکر پسرش و تحت فشارهای امنیتی، پذیرفت او را «بسیجی» معرفی کنند.
ماموران به خانواده پوریا پیشنهاد استفاده از برخی امتیازات حکومتی را در ازای بسیجی خواندن او داده بودند.
با اینحال، دوستان پوریا برای جلوگیری از مصادره حکومتی این جاویدنام، در مراسم تشییع و خاکسپاری او، شعارهای اعتراضی سر دادند.
