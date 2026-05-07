آسوشیتدپرس پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت به‌نقل از شرکت داده‌های کشتی‌رانی«لوییدز لیست اینتلیجنس»گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانی‌ها درباره تضعیف آزادی کشتی‌رانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.

بر اساس گزارش لوییدز لیست اینتلیجنس، این نهاد که «سازمان تنگه خلیج فارس» نام دارد، «خود را به‌عنوان تنها مرجع معتبر برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز» معرفی می‌کند.

این گزارش می‌افزاید که این نهاد یک فرم درخواست برای کشتی‌هایی که قصد عبور دارند ایمیل می‌کند.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران عملا تنگه هرمز را که گذرگاهی حیاتی برای انتقال نفت، گاز، کود و دیگر محصولات نفتی است، بسته است.

پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد میان تهران و واشینگتن، آمریکا نیز بندرهای جنوبی ایران را محاصره کرده است. این اختلالات قیمت سوخت را به‌شدت افزایش داده و اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.

سازوکار و یک نقشه جدید

پیشتر پرس‌تی‌وی، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود که تهران یک سازوکار جدید برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه حکومتی، جمهوری اسلامی به نیروی دریایی آمریکا هشدار داده که از تنگه هرمز دور بماند و همچنین کشتی‌های تجاری باید هرگونه عبور را با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند.

در همان روز، جمهوری اسلامی نقشه جدیدی ادعایی از این تنگه را منتشر کرد که در آن، منطقه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز گسترش یافته است.

سی‌ان‌ان نیز پنج‌شنبه با تایید اینکه تهران مجموعه‌ای از قوانین جدید برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز وضع کرده، نوشت این اقدام نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برابر هشدارهای آمریکا در حال پیشبرد تلاش برای رسمی‌سازی کنترل خود بر این آبراه است.

این رسانه به فرم درخواست مجوز از این سازمان تازه‌تاسیس دست یافته که «اظهارنامه اطلاعات کشتی» نام دارد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نهاد جدید جمهوری اسلامی، یک مسیر مبهم برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته که آنها را از آب‌های شمالی تنگه هرمز و نزدیک ساحل ایران عبور می‌دهد.

به نوشته این خبرگزاری، جمهوری اسلامی کنترل می‌کند کدام کشتی‌ها اجازه عبور دارند و برای برخی از آنها بر محموله‌ها مالیات اعمال می‌کند.

نقض حقوق بین‌‌الملل

کارشناسان حقوق دریایی معتدند این درخواست‌های جمهوری اسلامی برای بررسی یا مالیات‌گیری از کشتی‌ها ناقض حقوق بین‌الملل است و کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، کشورها را موظف می‌کند عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های سرزمینی خود را مجاز بدانند.

هم‌زمان با این اقدام جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش در خلیج فارس در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل هستند که اقدام تهران در تنگه هرمز را محکوم کرده و تهدید به تحریم می‌کند.

پیشتر پیش‌نویس یک قطعنامه برای بازگشایی تنگه هرمز توسط روسیه و چین وتو شده بود.