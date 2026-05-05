هیجان لیگ قهرمانان اروپا به اوج خود رسیده است. ورزشگاه امارات شهر لندن، سهشنبهشب میزبان یکی از حساسترین مسابقات سالهای اخیر خواهد بود؛ جایی که آرسنال در بازی برگشت مرحله نیمهنهایی به مصاف اتلتیکو مادرید میرود. بازی رفت دو تیم در اسپانیا با تساوی ۱-۱ به پایان رسید
آرسنال که از سال ۲۰۰۶ تاکنون رنگ فینال این رقابتها را ندیده، امیدوار است با تکیه بر آمار خیرهکننده خانگیاش، طلسم ۲۰ ساله را بشکند.
توپچیها در این فصل از ۶ بازی خانگی خود در اروپا، ۵ برد کسب کرده و تنها ۳ گل خوردهاند.
بازگشت ستارههایی چون مارتین اودگارد و کای هاورتز به ترکیب اصلی، قدرت مضاعفی به تیم میکل آرتتا بخشیده است. همچنین درخشش بوکایو ساکا در بازی اخیر لیگ مقابل فولام، بارقههای امید را در دل هواداران زنده کرده است.
آرتتا: مانند هیولا برای صعود میجنگیم
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در کنفرانس خبری پیش از بازی با ادبیاتی حماسی از شاگردانش خواست تا برای رسیدن به فینال بجنگند.
او گفت: «تیم ما از دقیقه اول برای پیروزی میجنگد. من انرژی عجیبی در تیم و میان هواداران حس میکنم. ما ۲۰ سال منتظر این لحظه بودهایم و تشنه صعود هستیم. وقتی در مقابل چنین فرصتی هستید، یعنی آمادهاید که خودتان را نشان دهید.»
او با اشاره به روحیه تهاجمی تیمش افزود: «تنها چیزی که در ذهن دارم، آمادهسازی تیم است تا فردا مانند هیولا وارد زمین شویم، از لحظات بازی لذت ببریم و به سمت هدفمان حرکت کنیم.»
پاسخ طنزآمیز سیمئونه به شایعات
در سمت مقابل، دیگو سیمئونه و شاگردانش با تجربهای بالا گام به لندن گذاشتهاند.
اتلتیکو که بارسلون را در مراحل قبل حذف کرد، به دنبال سومین حضور خود در فینال لیگ قهرمانان است.
سیمئونه در پاسخ به سوالی درباره تغییر هتل تیمش به دلیل خرافات (پس از شکست ۴-۰ در مرحله گروهی در هتل قبلی)، با خنده گفت: «ما هتل را عوض کردیم چون این یکی ارزانتر بود! ما نسبت به ماه اکتبر تیم بهتری هستیم و به نقشههایمان ایمان داریم. هر برنامهای که انتخاب کنیم، تا لحظه آخر به آن وفادار میمانیم.»
جو سنگین ورزشگاه امارات
هواداران آرسنال نیز بیکار ننشستهاند. قرار است بزرگترین طرح موزاییکی (تیفو) تاریخ باشگاه در سکوهای شرقی ورزشگاه به نمایش درآید تا فضایی رعبآور برای حریف اسپانیایی ایجاد شود.
ویکتور گیوکرس، مهاجم آماده آرسنال که در بازی رفت گلزنی کرده بود، معتقد است بازی در خانه کاملا متفاوت خواهد بود و حمایت هواداران کلید پیروزی است.
در حالی که اتلتیکو با مصدومیت چند بازیکن کلیدی مثل پابلو باریوس روبهروست، آرسنال با ترکیبی تقریبا کامل و روحیهای بالا به میدان میرود.
برنده این نبرد راهی فینال ۳۰ میخواهد شد تا با برنده دیدار پاریسنژرمن یا بایرن مونیخ روبهرو شود. آیا آرتتا میتواند تاریخ را تکرار کند، یا سیمئونه بار دیگر با دفاع آهنین خود دنیای فوتبال را شگفتزده خواهد کرد؟
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت: «الان در زمان جنگ و محاصره هستیم. دشمن بهشدت بر فشار اقتصادی بر مردم تمرکز کرده است.»
او اضافه کرد: «دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است. باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.»
رییس قوه قضاییه تهدید کرد: «قطعا با عناصری که بخواهند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و به احتکار و گرانفروشی مبادرت ورزند و یا کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کنند، وفق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.»
علیرضا عباسی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «یکی از مزیتهای بزرگ کشور ما قرارگیری در موقعیت جغرافیایی با آبوهوای مناسب است که امکان تولید بسیاری از کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را بهصورت چهارفصل فراهم کرده است.»
او افزود: «ما در کشور بازه زمانی ۶ ماههای برای برداشت گندم داریم. سال جاری اگر با آفت یا بیماری غیرمنتظرهای مواجه نشویم، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم تولیدی تحویل دولت خواهد شد.»
عباسی ادامه داد: «با توجه به تامین بیش از ۹۰ درصد نیازها در داخل، محاصره دریایی ارتش آمریکا در این بخش تاثیری ندارد. دشمن در برابر بستن تنگه هرمز و توقف صادرات نفت، انرژی و کود شیمیایی بسیار آسیبپذیرتر از ماست.»