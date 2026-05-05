علی‌اکبر علی‌زاده، نماینده دامغان در مجلس، اعلام کرد تنگه هرمز، غنی‌سازی هسته‌ای و حمایت از «جبهه مقاومت» از «اصول و خطوط قرمز» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و هیچ فرد یا جریانی مجاز نیست بر سر این «حقوق» معامله کند.

او تهدید کرد هرگونه عدول از خطوط قرمز جمهوری اسلامی با «واکنش جدی» نیروهای وفادار به «آرمان‌های انقلاب» مواجه می‌شود.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزب‌الله، حشد الشعبی و حوثی‌های یمن، استفاده می‌کنند.