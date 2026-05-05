بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از مجتمع مشارکت داشته باشند.

در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، هفتم فروردین بخش‌هایی از تاسیسات برق و کارگاه فولاد مبارکه هدف قرار گرفت.

تعطیلی شغل‌های آنلاین

بیش از دو ماه از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد و در این مدت، کسب و کارهای وابسته به اینترنت با رکود کامل مواجه بوده‌اند.

یک «تریدر» ساکن کرج در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت دو ماه است که کار نکرده و در این مدت «از جیب» می‌خورد.

ترید کردن خرید و فروش دارایی‌هایی مثل ارز، سهام یا رمزارز با هدف کسب سود از تغییر قیمت است.

شهروند دیگری که خود را کارآفرین با ۷۰ نفر نیروی کار و در عین حال تریدر معرفی کرد، گفت: «ناگهان ورود مواد اولیه قفل و از طرفی با قطع اینترنت، تمام سیستم فروش فلج شد. حتی ترید هم دیگر نتوانستم انجام دهم. ۷۰ نفر نیرو بیکار شدند، خودم هم مفلس شدم.»

دیگر مشاغل دورکار و «فریلنس» نیز با مشکل مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یک گرافیست ساکن شاهرود، گفت تا پیش از این تمام سفارش‌‌هایش از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور بود، اما با وضعیت قطعی دو ماهه اینترنت، هیچ درآمدی نداشته است.

شهروند دیگری از شاهرود گفت بسیاری از دوستانش که شغل آنلاین و دورکار داشتند، این روزها درآمدشان صفر شده است: «چه کسی می‌تواند در اپ‌‌های ایرانی آنلاین‌شاپی بزند که بتواند بدون دردسر چهار عکس در آن آپلود کند؟ برنامه‌نویسان چطور کار کنند وقتی هیچ چیزی در دسترس نیست؟»

مخاطب دیگری از کاشان گفت: «من در حوزه‌ تولید محتوا و تبلیغات فعال بودم که با قطع شدن اینترنت از دی تاکنون کاملا بیکار بوده‌ام. در صورت ادامه‌ وضعیت، مجبور به فروش دوربین و تجهیزاتم برای پرداخت اقساط همین تجهیزات خواهم بود.»

یک نوجوان ۱۴ ساله گفت با قطع اینترنت، تمام زحماتی که برای راه‌اندازی کانالی تلگرامی به منظور نشر رایگان کتاب با ترجمه خودش راه انداخته بود، هدر رفته است.

مدیر یک آکادمی آنلاین زبان که به گفته خودش، با مشارکت دختران ۱۸ تا ۲۵ ساله اداره می‌شد، در پیامی گفت: «ما همه چیز را عالی جلو بردیم، کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم، اما حالا بعد از دو ماه قطعی اینترنت، از کارمان فقط بدهی و اعصاب خراب باقی مانده.»

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف همچنین حاکی از موج گسترده تعدیل کارمندان، کارگران و تعطیلی صنایع است.

اخراج‌های گسترده

بر اساس گزارش شهروندان، پاساژ نور در خیابان ولیعصر تهران که از بزرگ‌ترین عرضه‌کننده‌های لپ‌تاپ استوک در ایران شناخته می‌شود، در هفته‌های اخیر تقریبا نیمه‌تعطیل بوده است.

به گفته مخاطبان، فروش‌ها در این پاساژ معلق است و بسیاری از مغازه‌ها، نیروهایشان را جواب کرده‌اند.

شهروندی با اشاره به مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی (پی‌اچ‌دی داروسازی) خود از علوم پزشکی دانشگاه بهشتی، گفت با هشت سال سابقه کار در صنعت داروسازی، از زمان جنگ ۱۲ روزه بیکار شده است و هنوز نتوانسته شغل جایگزین پیدا کند.

ده‌ها پیام نیز در هفته‌های گذشته درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایران‌اینترنشنال ارسال شده است.

یک شهروند با اشاره به «سوءاستفاده کارخانه‌دارن از شرایط»، گفت: «محصولات را گران اما در عین حال کارگرها را یا تعدیل و اخراج کردند یا حقوقشان را نمی‌دهند.»

به گفته او، با وجود اینکه نیمی از ماه اردیبهشت گذشته، اما هنوز حقوق فروردین کارگران پرداخت نشده است.

پیش‌تر نیز چند کارگر در پیام‌هایی یادآوری کرده بودند با گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز سال جدید، حقوق‌هایشان افزایش نیافته و اداره کار نیز رسیدگی موثری به شکایت‌ها نمی‌کند.

برخی پیام‌ها نیز به مشکلات حقوق و بیمه بازنشستگان اشاره کردند.

شهروندی در همین زمینه گفت: «ابتدای اردیبهشت و زمان واریز حقوق‌ها متوجه شدیم صندوق بازنشستگی آتیه‌سازان حدود ۱۰ میلیون تومان از حقوق پدرم را کم کرده. از طرفی، با اینکه مدرسه برادرم آنلاین شده، اما مدام پول طلب می‌کنند. ماه به نیمه نرسیده حقوقمان تمام شده و در خرجی خانه مانده‌ایم.»

مخاطبی دیگر خود را بازنشسته تامین اجتماعی از مشهد معرفی کرد و گفت با وجود مصوبات و وعده دولت، حقوق فروردین را دقیقا مشابه حقوق اسفند و بدون حتی یک ریال اضافه، پرداخت کردند.‌

او افزود: «ممکن است در ماه‌های بعدی تفاوت این ماه را هم واریز کنند، ولی چه فایده؟ حقوق من الان تمام شده و تا آخر ماه نمی‌دانم چه‌کار کنم.»

شهروند دیگری از اصفهان گفت در این شرایط بحرانی، دو ماه است که بیمه‌های کارکنان ذوب‌آهن را قطع کرده‌اند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.