موج اعدام معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی
با گذشت نزدیک به ۴ ماه از کشتار شهروندان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج گستردهای از صدور و اجرای احکام اعدام را علیه بازداشتشدگان آغاز کرده است.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است.
بر اساس این اطلاعات، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است و حمله اخیر به امارات را اقدامی «کاملا غیرمسئولانه» توصیف کرده است.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» آمریکا برای کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات متحده عربی فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران خبر داد.
مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این منطقه در پی حمله پهپادی خبر دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت هدف قرار دادن کشتیهای آمریکایی در منطقه، «از روی زمین محو خواهند شد».
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدید کرد: «هر نیروی مسلح بیگانه، بهخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.»
خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد که ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای ساخت یک سلاح هستهای نیاز دارد، از تابستان گذشته تغییری نکرده است.
در آن هنگام و پس از جنگ ۱۲روزه تحلیلگران برآورد کرده بودند حمله آمریکا و اسرائیل این جدول زمانی را تا حدود یک سال به عقب رانده است.
بهگفته این منابع، ارزیابیها از برنامه هستهای تهران حتی پس از دو ماه جنگی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تا حدی با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هستهای آغاز کرد، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است.
حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که از ۹اسفند آغاز شد، عمدتا بر اهداف نظامی متعارف متمرکز بوده، هرچند اسرائیل شماری از تاسیسات مهم هستهای را هدف قرار داده است.
ثابت ماندن این جدول زمانی نشان میدهد که برای ایجاد اختلال جدی در برنامه هستهای تهران، احتمالا لازم است ذخایر باقیمانده اورانیوم با غنای بالا، نابود یا از ایران خارج شود.
تانکر ترکرز در ایکس نوشت: روایت رایج مبنی بر اینکه ذخایر نفت ایران بهزودی پر خواهد شد و تولید متوقف میشود، نادرست است. ایران در دولت اول ترامپ تولید خود را به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. جمهوری اسلامی میتواند کل این میزان نفت را فقط برای مصرف داخلی پالایش کند.
تانکر ترکرز گفت: صادرات نفت ایران افت کرده است و تولید کاهش خواهد یافت، اما حتی اگر فرض شود صادرات به صفر برسد، تولید همچنان میتواند در سطح ۱.۸ تا ۲ میلیون بشکه در روز حفظ شود.
به گفته این وبسایت ردیابی نفتکشها، یکی از عوامل تعیینکننده این است که آیا حکومت ایران میتواند به فضای ذخیرهسازی شناور بیشتری در قالب نفتکشهای مازاد دست یابد یا نه.
تانکر ترکرز افزود: اگر این نفتکشها بتوانند از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا عبور کنند، در این صورت نرخ کاهش تولید چندان سریع نخواهد بود.
سیبیاس نیوز بهنقل از مقامات وزارت جنگ آمریکا که نخواستند نامشان اعلام شود، گزارش داد دو ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از موانع ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی، از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شدند.
بهگفته این مقامات، ناوهای یواساس تراکستون و یواساس میسون، که با هلیکوپترهای آپاچی و سایر هواپیماها پشتیبانی میشدند، در طول عبور با مجموعهای از تهدیدات هماهنگ مواجه شدند.
این مقامات گفتند جمهوری اسلامی با قایقهای کوچک، موشک و پهپائ کوشید مانع عبور این دو ناوشکن شود اما با وجود شدت حملات، هیچ یک از ناوهای آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفتند.
مقامات نظامی گفتند اقدامات دفاعی، که با پشتیبانی هوایی تقویت شده بود، با موفقیت هر تهدید ورودی را رهگیری یا دفع کرد. آنها افزودند که هیچ پرتابهای به کناوهای آمریکایی نرسید.