آمریکا چه نقشی در تامین امنیت اروپا ایفا میکند؟
با اعلام خروج ۵ هزار نیروی آمریکایی از آلمان، گمانهزنیها درباره نقش واشینگتن در امنیت اروپا و آینده حضور نظامی ایالات متحده در این قاره بار دیگر افزایش یافته است.
ایالات متحده اعلام کرد در ماههای آینده تا ۵ هزار نیروی نظامی خود را از آلمان خارج میکند.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم در شهرهای میزبان پایگاههای آمریکایی میگوید.
مدیا بات ایراناینترنشنال گزارشهای مردمی بسیاری از وخامت وضعیت معیشتی و اقتصادی در ایران دریافت کرده است.
یکی از پرتکرارترین پیامها، گلایه از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
علیاکبر علیزاده، نماینده دامغان در مجلس، اعلام کرد تنگه هرمز، غنیسازی هستهای و حمایت از «جبهه مقاومت» از «اصول و خطوط قرمز» جمهوری اسلامی به شمار میرود و هیچ فرد یا جریانی مجاز نیست بر سر این «حقوق» معامله کند.
او تهدید کرد هرگونه عدول از خطوط قرمز جمهوری اسلامی با «واکنش جدی» نیروهای وفادار به «آرمانهای انقلاب» مواجه میشود.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشد الشعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
سازمان یهودی «شومریم» از آتشافروزی عمدی در کنیسهای متروکه در لندن خبر داد و اعلام کرد نیروهای آتشنشانی بامداد سهشنبه ۱۵ اردیبهشت به محل حادثه در منطقه E1 اعزام شدند.
به گفته این سازمان، بررسیهای اولیه تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهد که این آتشسوزی بهصورت عمدی ایجاد شده است.
شومریم افزود ماموران پلیس ضد تروریسم بریتانیا با همکاری نیروهای پلیس متروپولیتن لندن و واحدهای محلی، تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردهاند.
این سازمان یهودی همچنین از افزایش ماموریتهای گشتزنی خود خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.
خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر امور خارجه اسپانیا، گفت: «تنگه هرمز نه از طریق جنگ، بلکه از طریق مذاکره به حالت عادی باز خواهد گشت.»
او افزود اسپانیا بر موضع خود مبنی بر عدم مشارکت در هر اقدام نظامی در جنگ ایران پایبند است.