پادشاه بحرین: از هر اقدام امارات حمایت میکنیم
پادشاه بحرین اعلام کرد که این کشور از هر اقدامی که امارات متحده عربی برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد، حمایت میکند.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، گفت: «امارات متحده عربی، متحد راهبردی ما، بهتازگی از سوی حکومت ایران هدف حمله قرار گرفته است، این اقدام در عمل اعلام ازسرگیری جنگ علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است.
بنت افزود: «این ائتلاف منطقهای برای امنیت ما و شرکای میانهرو در خاورمیانه و خلیج فارس حیاتی است، جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی علیه امنیت جهانی است و ما در کنار متحد خود ایستادهایم.»
او گفت: «حمله جمهوری اسلامی به امارات نباید کسی را فریب دهد، همه میتوانند ببینند که جمهوری اسلامی در حال نمایش ضعف است نه قدرت.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در نشست مربوط به کسبوکارهای کوچک در کاخ سفید گفت: «جمهوری اسلامی نباید سلاح هستهای داشته باشد.»
ترامپ درباره عملیات آمریکا در منطقه نیز گفت «اوضاع خیلی خوب پیش میرود.»
او افزود: «آنها هیچ نیروی دریایی ندارند، هیچ نیروی هوایی ندارند، هیچ سامانه پدافند هوایی ندارند، هیچ راداری ندارند، هیچچیزی ندارند. در واقع رهبری هم ندارند؛ رهبرانشان هم ظاهرا دیگر نیستند.»
ترامپ تاکید کرد: «نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند، وگرنه با مشکلاتی روبهرو میشوید که هیچکس باورش را نمیکند.»
رییسجمهور آمریکا درباره وضعیت بازار انرژی نیز گفت: «قیمت سوختها بهمحض اینکه این ماجرا تمام شود، بهسرعت پایین میآید.»
او همچنین درباره سفرش به چین گفت: «مشتاق دیدار با شی هستم».
یک مقام نظامی جمهوری اسلامی در گفتوگو با صداوسیما، گفت حمله به تاسیسات نفتی بندر فجیره در امارات متحده عربی حاصل «ماجراجویی آمریکا برای ایجاد یک معبر برای عبور کشتی ها در تنگه هرمز» بوده است.
او افزود آمریکا باید به «رفتار زشت استفاده از زور» پایان دهد.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد چهار موشک شلیکشده از سوی ایران را رصد کرده که سه فروند رهگیری و منهدم شدند و یکی در دریا سقوط کرد. رویترز هم از آتشسوزی گسترده در یک سایت نفتی فجیره در پی حملات پهپادی خبر داد.
گفتوگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی گفت که حمله جمهوری اسلامی به زیرساختهای امارات و ادامه حملات به کشتیرانی بینالمللی نیازمند پاسخی قاطع برای آسیب بیشتر به توان نظامی تهران است.
او افزود: «پاسخ قاطع در حمایت از امارات نشان میدهد آمریکا دوباره متحدی قابل اعتماد است و آسیبهای دوران جو بایدن را جبران میکند.»
سایت گلوبو برزیل خبر داده که نیمار و همتیمیاش، روبینیو جونیور ۱۸ ساله، پسر روبینیو، بازیکن پیشین رئال مادرید، در جریان یک جلسه تمرین تیم سانتوس با یکدیگر درگیر شدهاند و نیمار به بازیکن جوان، سیلی زده است. گفته میشود یک دریبل از سوی این بازیکن جوان باعث شروع ماجرا شده است.
به نوشته گلوبو، این حرکت را نیمار بیاحترامی تلقی کرده است. او سپس از همتیمیاش خواسته آرامتر بازی کند، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه نیمار در یک صحنه درگیری بدنی با این بازیکن جوان بهشدت وارد شده و تنش به سرعت بالا گرفته است و به درگیری فیزیکی منجر شده است. یکی از بازیکنانی که صحنه را دیده، بعدا به این رسانه گفته نیمار به روبینیو جونیور سیلی زده است.
حتی پس از تمرین، فضای کمپ، متشنج بوده است. مشاوران روبینیو جونیور از باشگاه توضیح خواستهاند، هرچند سیلی را تایید نکرده و اعلام کردهاند موکلشان درباره این حادثه سکوت خواهد کرد.
گلوبو نوشته که نیمار «با بازیکن جوان صحبت کرده تا بابت رفتار تند خود عذرخواهی کند».
گفته شده این دو پیش از این رابطه نزدیکی داشتهاند؛ چیزی شبیه رابطه «پدرخوانده و پسرخوانده».
باشگاه سانتوس ظاهرا واکنش فوری به این حادثه نخواهد داشت. سرمربی تیم، کوکا، تایید کرده است که این ستاره در فهرست تیم برای دیدار پیشرو برابر رکوئلتا در کوپا سودامریکانا حضور خواهد داشت.