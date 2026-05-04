دادههای فلایترادار: پروازها در امارات متحده عربی به حالت تعلیق درآمدند
براساس دادههای فلایترادار پروازها در امارات متحده عربی به حالت تعلیق درآمدند.
دادههای رادارفلایت حاکی از تغییر مسیر پروازهایی است که به سمت امارات متحده عربی در حرکت بودند.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری سه موشک کروز شلیکشده از ایران خبر داد. مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این امارت در پی حمله پهپادی خبر دادند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور برای پاسخ به تهدیدهای موشکی خبر داد. دقایقی بعد، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سوی ایران شلیک شده بود را شناسایی کرده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
همزمان، امارت فجیره، یکی از امارتهای هفتگانه این کشور، اعلام کرد منطقه صنایع نفتی فجیره هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حملات به آتشسوزی در این منطقه نفتی منجر شده است.
مقامات فجیره اعلام کردند سه کارگر اهل هند در جریان این آتشسوزی جراحتهای سطحی برداشته و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.دقایقی پیش از اعلام حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، وزارت امور خارجه کُرهجنوبی از آتشسوزی و انفجار در یک کشتی تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
خبرگزاری یونهاپ، به نقل از مقامهای کُرهجنوبی گزارش داد که دولت در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان میدهد کشتی «اِچاِماِم نامو» (HMM Namu) ممکن است مورد حمله قرار گرفته باشد.
به نوشته این رسانه آتشسوزی در موتورخانه این کشتی باری که با پرچم پاناما در تردد بود، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای شرکت مالک کشتی نوشت که ۲۴ خدمه، از جمله شش تبعه کُره جنوبی، در کشتی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروثسوشال منتشر شد اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد برای این ماموریت از ۱۵ هزار نیروی نظامی، بیش از ۱۰۰ هواگرد مستقر در دریا و خشکی، و همچنین ناوهای جنگی و پهپادها استفاده خواهد شد.
در واکنش به این وضعیت، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نیروهای آمریکایی هشدار داد از ورود به تنگه هرمز خودداری کنند و اعلام کرد در برابر هرگونه تهدید، «پاسخی سخت» خواهد داد.
این نهاد همچنین از کشتیهای تجاری و نفتکشها خواست بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از هرگونه جابهجایی خودداری کنند.
دفتر رسانهای فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد که در منطقه صنایع نفتی فجیره در پی هدف قرار گرفتن با پهپاد، آتشسوزی رخ داده است.
مقامات فجیره روز دوشنبه اعلام کردند این حمله پهپادی از سوی جمهوری اسلامی بوده است.
دفتر رسانهای فجیره در بیانیهای اعلام کرد که تیمهای دفاع مدنی بلافاصله برای مهار آتش اعزام شدند.
در حال حاضر هیچ اظهارنظری از سوی مقامات جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سمت ایران به سوی امارات در حرکت بودند، شناسایی شدند؛ با سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی این کشور مقابله شد و موشک چهارم در دریا سقوط کرد.
وزارت دفاع امارات تاکید کرد که صداهای شنیدهشده در مناطق مختلف کشور نتیجه رهگیری موفق تهدیدهای هوایی بوده است.
شورای عالی امنیت امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال پاسخگویی به یک تهدید موشکی هستند.
سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه امارات متخده عربی از مردم این کشور خواست در مکان امن باقی بمانند.
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دو کشتی تجاری آمریکا که دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، اسکورت نشدند.
این مقام افزود جمهوری اسلامی به سوی این کشتیها شلیک نکرده و قواعد درگیری تغییر کرده است؛ بهگونهای که نیروهای آمریکا مجازند تهدیدهای فوری مانند قایقهای تندرو یا مواضع موشکی را هدف قرار دهند.
او همچنین گفت این کشتیها در یک منطقه دفاعی تعیینشده حرکت کردند و جمهوری اسلامی به سوی آنها شلیک نکرد.