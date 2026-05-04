مایک پنس «پروژه آزادی» را «حرکت قدرتمند» ترامپ دانست
مایک پنس، معاون دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، «پروژه آزادی» اعلام شده از سوی دونالد ترامپ، را «حرکت قدرتمند» نامید و نوشت: «خداوند همه نیروهای ما را که در پروژه آزادی شرکت دارند، حفظ کند.»
مایک پنس، معاون دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، «پروژه آزادی» اعلام شده از سوی دونالد ترامپ، را «حرکت قدرتمند» نامید و نوشت: «خداوند همه نیروهای ما را که در پروژه آزادی شرکت دارند، حفظ کند.»
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس از حرکت یک نفتکش به نام دریا به سوی مجمعالجزایر ریائو در اندونزی خبر داد.
تانکر ترکرز نوشت: «۲۴ ساعت از زمانی که یک ابرنفتکش غولپیکر شرکت ملی نفتکش ایران با نفت خام ایران وارد تنگه لومبوک در اندونزی شد، میگذرد. در حال حاضر، دومین نفتکش از این نوع به نام دریا نیز در حال انجام همین کار است.»
این شرکت افزود: «این نفتکش در اواسط آوریل، در طول دوره معافیت از تحریمها، سعی کرد ۱.۸۸میلیون بشکه به هند تحویل دهد، اما این کار عملی نشد. سپس ما متوجه شدیم که این نفتکش در حالی که کشتیهای خواهرش در منطقه توسط نیروی دریایی ایالات متحده به سمت ایران هدایت میشدند، به سمت جنوب ادامه مسیر میداد.»
به نوشته تانکر ترکرز، این نفتکش در حال حاضر به سوی مجمعالجزایر ریائو در حرکت است.
پولیتیکو نوشت قرار است مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اواخر این هفته به ایتالیا سفر کند، آن هم تنها دو هفته پس از آنکه دونالد ترامپ به خاطر موضع ضد جنگ پاپ لئو چهاردهم به او حمله کرد و از جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، برای دفاع از پاپ انتقاد کرد.
به گزارش رسانههای ایتالیایی، سفر برنامهریزی شده روبیو به رم و واتیکان در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، به عنوان تلاش برای «آب کردن یخ روابط» توصیف شده است.
انتظار میرود روبیو با آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، و گویدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، و همچنین پیترو پارولین، وزیر خارجه واتیکان، دیدار کند.
بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که روبیو با پاپ و یا با ملونی دیدار خواهد کرد یا خیر.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد اما از دادن تعهد برای پیوستن کانبرا به «پروژه آزادی» خودداری کرد.
او گفت: « مشخص است که تعداد زیادی کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدهاند و من پیشتر درباره ضرورت بازگشایی این تنگه، هم برای بازارهای انرژی و هم برای عبور این کشتیها و خروج امن دریانوردان صحبت کردهام. ما با آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره تلاشها برای بازگشایی تنگه در تعامل بودهایم و به این تعامل ادامه خواهیم داد.»
وانگ بر لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد و گفت باید اطمینان حاصل شود که یک راهحل بهدست میآید که هم به باز شدن تنگه هرمز منجر شود و هم مورد رضایت ایالات متحده و سایر کشورهای جهان باشد.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت مینگذاری ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای گرفتن عوارض از کشتیهای غیرنظامی غیرقانونی است. او افزود جهان نباید اجازه دهد کشوری برای فشار سیاسی اقتصاد جهانی را هدف بگیرد و آمریکا و شرکایش از آزادی دریانوردی دفاع خواهند کرد.
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد طرح اجرای پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهای آنها چه احساسی دارید، مینگذاری بیهدف مینهای دریایی توسط ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای «عوارض گرفتن» از کشتیهای تجاری غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه درگیریهای آیندهای وجود خواهد داشت و چه در تنگه مالاکا باشد یا جبل الطارق یا هرمز، جهان نمیتواند اجازه دهد که این رویه پابرجا بماند که یک طرف بتواند برای به دست آوردن اهرم فشار بر طرف دیگر، اقتصادهای جهان را مجازات کند.»
والتز تاکید کرد: «ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود.»
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد طرح اجرای پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهای آنها چه احساسی دارید، مینگذاری بیهدف مینهای دریایی توسط ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای «عوارض گرفتن» از کشتیهای تجاری غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه درگیریهای آیندهای وجود خواهد داشت و چه در تنگه مالاکا باشد یا جبل الطارق یا هرمز، جهان نمیتواند اجازه دهد که این رویه پابرجا بماند که یک طرف بتواند برای به دست آوردن اهرم فشار بر طرف دیگر، اقتصادهای جهان را مجازات کند.»
والتز تاکید کرد: «ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود.»