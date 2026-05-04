یک منبع آگاه از شرایط این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌هایشان قطع شده بود و فقط در دو تا سه هفته اخیر برای برخی زندانیان ملاقات کابینی برقرار شد و کسانی که اعضای خانواده‌شان در اوین زندانی بودند امکان ملاقات بندبه‌بند داشتند.

این منبع آگاه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال افزود لیندزی و کریگ فورمن یکشنبه برای ملاقات با یکدیگر به مسئولان زندان مراجعه کردند، اما به آن‌ها گفته شد به دلیل مصاحبه با بی‌بی‌سی جهانی، سه هفته ممنوع‌الملاقات شده‌اند و حق دیدار با یکدیگر را ندارند.

لیندزی فورمن پیش‌تر گفته بود: «ترسناک است. وقتی به وضعیتم نگاه می‌کنم می‌گویم خدا را شکر که اینجا بزرگ نشده‌ام. برای ما روزی پایان خواهد یافت، اما برای این افراد شاید هرگز پایانی نباشد.» کریگ فورمن نیز گفته بود از زمان انتقالش به اوین، چهار هم‌بندی‌اش برای اجرای حکم برده شده‌اند و روز بعد خبر اعدام آن‌ها از تلویزیون پخش شده است.