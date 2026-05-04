روبیو به رم سفر خواهد کرد
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور از ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت به رم سفر خواهد کرد تا روابط دوجانبه با ایتالیا و واتیکان را پیش ببرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به فاکسنیوز گفت ایالات متحده در حال باز کردن تنگه هرمز است و جمهوری اسلامی کنترل این تنگه را در اختیار ندارند. او افزود که آمریکا تنها در صورتی شلیک میکند که ابتدا به سوی نیروهای این کشور شلیک شود.
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «اکنون زمان مناسبی است که شرکای بینالمللی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند.» او خطاب به مصرفکنندگان آمریکایی تاکید کرد: «کمک امروز در راه است».
وزیر خزانهداری آمریکا گفت واشینگتن بررسی خواهد کرد که آیا چین دیپلماسی خود با ایران را تقویت میکند تا تهران را به بازگشایی تنگه هرمز ترغیب کند یا نه.
بسنت گفت که از چین خواهد خواست به آمریکا بپیوندد و از بازگشایی این تنگه حمایت کند.
مقامات امارات متحده عربی دوشنبه یک هشدار اضطراری تلفنی ارسال کردند که در آن نسبت به تهدیدهای احتمالی موشکی هشدار داده شده است.
در این هشدار از ساکنان خواسته شده است فوراً به یک مکان امن بروند و منتظر دستورالعملهای بعدی بمانند.
این نخستین هشدار ارسالشده توسط مقامات در هفتههای اخیر است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ایکس اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.
سنتکام همچنین خبر داد ناوشکنهای مجهز به موشک هدایتشونده نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از تنگه هرمز، در چارچوب «پروژه آزادی» در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند.
این نهاد تاکید کرد نیروهای آمریکایی بهطور فعال در تلاشها برای احیای تردد عادی کشتیهای تجاری در منطقه مشارکت دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، به دلیل مصاحبهای که در آن از «دشواری وضعیت بسیاری از ایرانیان» گفته بودند، به مدت سه هفته از ملاقات حضوری و کابینی با یکدیگر محروم شدند.
یک منبع آگاه از شرایط این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانوادههایشان قطع شده بود و فقط در دو تا سه هفته اخیر برای برخی زندانیان ملاقات کابینی برقرار شد و کسانی که اعضای خانوادهشان در اوین زندانی بودند امکان ملاقات بندبهبند داشتند.
این منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود لیندزی و کریگ فورمن یکشنبه برای ملاقات با یکدیگر به مسئولان زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد به دلیل مصاحبه با بیبیسی جهانی، سه هفته ممنوعالملاقات شدهاند و حق دیدار با یکدیگر را ندارند.
لیندزی فورمن پیشتر گفته بود: «ترسناک است. وقتی به وضعیتم نگاه میکنم میگویم خدا را شکر که اینجا بزرگ نشدهام. برای ما روزی پایان خواهد یافت، اما برای این افراد شاید هرگز پایانی نباشد.» کریگ فورمن نیز گفته بود از زمان انتقالش به اوین، چهار همبندیاش برای اجرای حکم برده شدهاند و روز بعد خبر اعدام آنها از تلویزیون پخش شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، اعلام کرد: «در لبنان آتشبسی وجود ندارد.»
به گفته او، اسرائیل با حمایت آمریکا به حملات خود ادامه داده و توافق آتشبس را نقض کرده است.
می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.