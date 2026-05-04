مقام آمریکایی گزارش رسانه سپاه درباره حمله به ناوچه این کشور در تنگه هرمز را تکذیب کرد
یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش خبرگزاری فارس درباره حمله موشکی به یک ناوچه آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت در یک مرکز درمان ناباروری مشغول به کار است.
او خبر داد هزینههای درمان در این مرکز حدود چهار تا پنج برابر شده است: «حالا تولد یک نوزاد بین ۱.۵ تا دو میلیارد تومان هزینه دارد.»
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، در پی افزایش قیمت پلاستیک، شماری از فروشگاهها در پیامکهایی به خریداران اعلام کردهاند از این پس، کیسههای خرید نایلونی هزینه مجزا خواهند داشت.
در یکی از این پیامکها خطاب به شهروندان آمده است: «در صورت تمایل برای مصرف کمتر، کیسه خرید همراه داشته باشید.»
در پی هدف قرار گرفتن مجتمعهای پتروشیمی در جریان جنگ، پیشتر گزارشهایی نیز درباره افزایش قیمت نایلونهای خرید در نانواییها منتشر شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی که صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بدون اطلاع خانوادهاش اعدام شد، سوم فروردین بهوسیله ماموران امنیتی در بیابانهای خاوران به خاک سپرده شد.
بر پایه این اطلاعات، شب پیش از اجرای حکم، کیوانی را از طریق بلندگو و بدون اطلاع قبلی فراخواندند و او تا صبح، در سلول انفرادی نگهداری شد.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است.
کیوانی، ۲۶ خرداد در منطقه کردان بازداشت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد، اسناد و مستندات، گفته است که او تصاویر و اطلاعات اماکن حساس را در اختیار موساد قرار داده است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، کوروش علاقه زیادی به موتورسواری، بهویژه پریدن با موتور داشت و در روز بازداشت هم در منطقه کوهستانی کردان مشغول موتورسواری بود.
به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت، تلفن همراه او را ضبط کرده و عکسهایی را که از طبیعت گرفته بود، بهعنوان مستنداتی مبنی بر ارتباط با موساد و شبکههای معاند، در پروندهاش ثبت کردند.
خانواده کیوانی حدود ۴۰ روز از وضعیتش بیاطلاع بودند. کوروش نزدیک به هشت ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و به او وعده داده شده بود در صورت پذیرش اتهامات و اعتراف اجباری، آزاد خواهد شد.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام کیوانی را محکوم کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه این کشور، با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.
بر اساس اعترافات اجباری منتشر شده، کوروش گفته بوده «به دلیل نیاز مالی و مساله اقامت، ناچار به جاسوسی شده» است.
با این حال، طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او حدود ۱۰ سال در سوئد زندگی کرده و با مشکل مالی مواجه نبوده است.
همچنین از او بهعنوان فردی باهوش که به شش زبان تسلط داشته، یاد شده است.
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد شامگاه پنجشنبه، طرحی برای حل بحران تنگه هرمز به دونالد ترامپ ارائه شد که بر اساس آن، نیروی دریایی آمریکا این گذرگاه راهبردی را با استفاده از قدرت نظامی بازگشایی کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در آخرین لحظه از اجرای این گزینه صرفنظر کرد و رویکردی محتاطانهتر را در پیش گرفت.
آکسیوس افزود ترامپ از بنبست «نه توافق، نه جنگ» در قبال ایران ابراز نارضایتی کرده و در حال بررسی گزینهای برای تغییر این وضعیت است؛ طرحی که میتواند به تقابل منجر شود.
یک منبع نزدیک به ترامپ به اکسیوس گفت «پروژه آزادی» آغاز روندی است که میتواند به رویارویی با جمهوری اسلامی بینجامد.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز در مصاحبه با این رسانه اعلام کرد: «یا بهزودی با چارچوبهای واقعی یک توافق دستیافتنی روبهرو میشویم، یا ترامپ آنها را بهشدت بمباران خواهد کرد.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «منابع خبری محلی» گزارش داد دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا اصابت کرده است.
در این گزارش آمده است: «این ناوچه که امروز با نقض امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک به قصد عبور از تنگه هرمز حرکت کرده بود، پس از بیتوجهی به هشدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی، هدف حمله موشکی قرار گرفت.»
این رسانه حکومتی افزود: «ناوچه آمریکایی بر اثر این اصابتها از ادامه مسیر بازمانده و مجبور به عقبگرد و فرار از منطقه شده است.»