رییس ستاد ارتش اسرائیل در روزهای اخیر با فرمانده سنتکام گفتوگو کرده است تا درباره سناریوهای احتمالی در قبال حکومت ایران هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش این کشور در حال آمادهسازی برای سناریوی حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی است؛ در حالی که ارزیابیها در تلآویو نشان میدهد شکست محاصره اقتصادی و دریایی در دستیابی به توافق، میتواند به اقدام نظامی منجر شود.
بر اساس گزارش شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل، در اسرائیل این جمعبندی شکل گرفته که اگر محاصره اقتصادی و دریایی علیه حکومت ایران در کوتاهمدت به توافقی منجر نشود، دونالد ترامپ ممکن است دستور حمله به ایران را صادر کند. با این حال، مقامهای اسرائیلی هنوز نمیدانند که آیا ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک عملیات محدود در منطقه تنگه هرمز است یا یک حمله گستردهتر.
در روزهای اخیر، همزمان با این ارزیابیها، یک «پل هوایی» از هواپیماهای ترابری و انتقال هزاران واحد مهمات برای آمادگی در صورت ازسرگیری درگیریها برقرار شده است.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: «به نظر میرسد مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، پس از آنکه ترامپ به مشاورانش گفت که از پیشنهاد اخیر تهران راضی نیست، به بنبست رسیده است.»
این روزنامه به نقل از «سه مقام ایرانی» نوشت آخرین پیشنهاد - که از طریق پاکستان ارائه شد - میتوانست تنگه هرمز را بازگشایی کند، اما مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران را به تعویق میانداخت.
به گفته آنها، در پیشنهاد تهران همچنین از ایالات متحده خواسته شده بود که به محاصره دریایی خود پایان دهد.
این روزنامه همچنین به نقل از «چند نفر که در جریان این بحثها قرار گرفتهاند»، افزود ترامپ پس از بررسی این پیشنهاد در دوشنبه گذشته در اتاق وضعیت کاخ سفید، نارضایتی خود را ابراز کرد.
نیویورک تایمز اضافه کرد دلیل دقیق مخالفت ترامپ مشخص نبود. اما رییسجمهوری آمریکا بارها تاکید کرده است که جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. در مقابل نیز تهران پیشنهادهای آمریکا برای توقف برنامه هستهای خود و تحویل ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا را رد کرده است.
این گزارش میگوید: «بدون هیچ راهی به جلو، تنگه هرمز عملاً بسته باقی میماند. نیروی دریایی ایالات متحده و سپاه پاسداران، کشتیهایی را که میتوانند از این آبراه استفاده کنند، به شدت محدود کردهاند و جریان نفت، گاز طبیعی و سایر مواد حیاتی از خلیج فارس را به شدت کاهش داده و باعث ایجاد اثرات موجی بر اقتصاد جهانی شدهاند.»
جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده، از عملکرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جنگ با جمهوری اسلامی ستایش کرد و ضمن تأکید بر «شجاعت» او، بر لزوم حمایت فوری دموکراتها از بودجه نظامی در حالی که این درگیری ادامه دارد، تأکید کرد.
این نماینده جمهوریخواه در گفتوگو با شبکه خبری فاکس اشاره کرد اگرچه رهبران هر دو حزب در دو دهه گذشته تهدید تهران را تشخیص دادهاند، اما ترامپ «اولین رییسجمهوری است که جرات انجام این کار را داشته است.»
کامر گفت که هدف نهایی، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است، و در عین حال اذعان کرد که این وضعیت دشواری است زیرا «ایران سابقه عدم پایبندی به قول خود را دارد.»
او افزود با توجه به نیاز به تجدید ذخایر نظامی، کاخ سفید باید حمایت دو حزب را جلب کند.
کامر اضافه کرد: «برای من دشوار است که باور کنم دموکراتها تا این حد صریح از اوکراین حمایت کنند، اما سپس با انجام هر اقدام برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای مخالفت کنند.»
او از دولت ترامپ خواست تا برای تضمین توافق بودجه با «دموکراتهای منطقی» مذاکره کند.
کومر هشدار داد که ایالات متحده باید یک «محاصره غیردوستانه» برای قطع نفت ایران اجرا کند و از تشدید اوضاع به گونهای که نیاز به نیروهای آمریکایی داشته باشد، خودداری کند.
او اشاره کرد «حضور نیروهای نظامی در منطقه خطرناک و پرهزینه» است و این اقدام، حمایت کنگره را «کمی متزلزل» خواهد کرد.
دونالد ترامپ در تازهترین اظهارات خود با اشاره به اینکه در حال بررسی پیشنهاد جدید حکومت ایران برای پایان جنگ است، هشدار داد در صورت «رفتار نامناسب» تهران، گزینه ازسرگیری حملات نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
ترامپ روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که احتمال اقدام نظامی جدید وجود دارد، اما در عین حال گفت: «نمیتوانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم… اگر آنها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما فعلاً باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش میآید. این سناریویی است که قطعاً میتواند رخ دهد.»
او همچنین با انتشار پیامی در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «بهزودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمیکنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»
ترامپ در ادامه درباره محاصره بنادر جنوب ایران نیز گفت: «این یک محاصره بسیار دوستانه است» و درباره توان باقیمانده تولید موشکی حکومت ایران اظهار داشت: «دوست دارم آن را از بین ببرم… مایلم آن را بهطور کامل نابود کنم.»
پیشنهاد ۱۴ بندی تهران و روایتهای مختلف به نوشته اکسیوس، حکومت ایران روز پنجشنبه یک پیشنهاد ۱۴ مادهای برای توافق چارچوبی به آمریکا ارائه کرده است. همزمان، رسانههای نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش دادهاند که این طرح از طریق میانجی پاکستانی ارسال شده و در واکنش به پیشنهاد ۹ مادهای آمریکا تنظیم شده است.
بر اساس این گزارشها، تهران در این طرح بر «خطوط قرمز» خود تاکید کرده و نقشه راهی برای پایان جنگ ارائه داده است. تسنیم اعلام کرده این پیشنهاد شامل محورهایی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و ایجاد سازوکار جدید برای تنگه هرمز است.
همچنین، به گفته منابع مطلع، این پیشنهاد دارای ساختاری دو مرحلهای است: در مرحله نخست، موضوعاتی مانند تنگه هرمز و پایان جنگ بررسی میشود و در مرحله دوم، مذاکرات درباره برنامه هستهای و تحریمها دنبال خواهد شد.
همزمانی دیپلماسی و آمادگی نظامی اکسیوس گزارش داده است در حالی که مسیر دیپلماتیک ادامه دارد، ترامپ همزمان گزینههای نظامی را نیز بررسی میکند. در همین راستا، او از سوی برد کوپر، فرمانده سنتکام درباره طرحهای جدید حمله به ایران توجیه شده است.
تردید درباره امکان توافق در حالی که برخی گزارشها، از جمله گزارش والاستریت ژورنال، از وجود نشانههایی از مصالحه در پیشنهاد [حکومت] ایران خبر دادهاند، ترامپ پیشتر اعلام کرده بود از این پیشنهاد رضایت ندارد و گفته بود: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
در مقابل، رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که تهران در انتظار پاسخ رسمی واشینگتن است و احتمال آغاز دور جدیدی از مذاکرات در آینده نزدیک وجود دارد.
به گزارش اکسیوس، همزمانی بررسی پیشنهاد دیپلماتیک تهران با افزایش تهدیدهای نظامی از سوی واشینگتن، نشاندهنده تشدید فشار چندلایه بر حکومت ایران است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بنبست در مذاکرات پابرجاست و هرگونه شکست در مسیر دیپلماسی میتواند به بازگشت درگیریهای نظامی منجر شود.