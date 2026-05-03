واینت: نشست کابینه امنیتی اسرائیل لغو شد
پایگاه خبری واینت گزارش داد نشست کابینه امنیتی اسرائیل که قرار بود شامگاه یکشنبه برگزار شود، لغو شده است.
به اساس واینت، به جای این نشست، «جلسهای محدود» به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار خواهد شد.
دو قانونگذار ارشد جمهوریخواه در کنگره آمریکا نسبت به تصمیم پنتاگون برای خروج حدود پنج هزار نیروی نظامی این کشور از آلمان هشدار دادند.
آنها تاکید کردند کاهش حضور نظامی ایالات متحده در اروپا میتواند توان بازدارندگی ناتو را تضعیف و پیام نادرستی به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، منتقل کند.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ریشه اختلافات ترامپ و ناتو عمیقتر از تحولات مربوط به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان درباره جنگ ایران است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «تنگه بابالمندب یکی از استراتژیکترین تنگههای دنیاست و بستن آن به روی کشتیهای حامل نفت و یا کالا برای کشورهای متخاصم و مصادره محموله و حتی شناورهای حامل محمولهها، اقدامی پذیرفتهشده در عرف بینالمللی است.»
او افزود: «این اقدام میتواند برای آمریکا و متحدان منطقهای و فرامنطقهای آن خسارتهای فراوان و غیرقابل جبرانی داشته باشد.»
تنگه بابالمندب محل عبور حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی است. این گذرگاه در جنوبیترین نقطه شبهجزیره عربستان قرار دارد و برای کشتیهایی که از طریق دریای سرخ به سوی کانال سوئز حرکت میکنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بر اساس گزارشهای پایش دریایی و حساب کاربری «تانکر ترکرز»، یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفتکش ایران با بیش از ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام، پس از دور زدن سامانههای رهگیری آمریکا به آبهای شرق دور رسیده است.
ارزش محموله این شناور حدود ۲۲۰ میلیون دلار برآورد میشود.
آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده ابتدا توافقی اولیه حاصل شود و سپس مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هستهای یک ماه ادامه یابد.
بر اساس این گزارش، تهران همچنین خواستار پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا شده است.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به تحولات اخیر، احتمال ازسرگیری درگیریها را بالا ارزیابی کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به طرح پیشنهادی تهران گفت تصور نمیکند این پیشنهاد قابل پذیرش باشد.
او همچنین در تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی هنوز بهای اقدامات ۴۷ سال گذشته خود را نپرداخته است.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در این باره توضیح میدهد.