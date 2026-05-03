حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «تنگه باب‌المندب یکی از استراتژیک‌ترین تنگه‌های دنیاست و بستن آن به روی کشتی‌های حامل نفت و یا کالا برای کشورهای متخاصم و مصادره محموله و حتی شناورهای حامل محموله‌ها، اقدامی پذیرفته‌شده در عرف بین‌المللی است.»

او افزود: «این اقدام می‌تواند برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن خسارت‌های فراوان و غیرقابل جبرانی داشته باشد.»

تنگه باب‌المندب محل عبور حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی است. این گذرگاه در جنوبی‌ترین نقطه شبه‌جزیره عربستان قرار دارد و برای کشتی‌هایی که از طریق دریای سرخ به سوی کانال سوئز حرکت می‌کنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.