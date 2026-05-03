رسانههای اسرائیلی به نقل از رسانههای تایلند خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور با یورش به یک مهدکودک و مدرسه غیرمجاز در جزیره کوه پانگان، این مرکز را که توسط اتباع خارجی اداره میشد، تعطیل کردند. این مرکز تنها مجوز نگهداری از ۱۸ کودک را داشت، اما در عمل بیش از ۱۰۰ دانشآموز از ملیتهای مختلف را در خود جای داده بود.
این موسسه که با نام «Arki» یا «Arkee» فعالیت میکرد، بهعنوان مهدکودکی برای کودکان ۲ تا ۵ ساله ثبت شده بود، اما بهگفته مقامها، عملاً بهصورت یک مدرسه گسترده با دریافت شهریهای حدود ۶۴ هزار «بات» [واحد پول تایلند] در هر ترم اداره میشد.
بازداشت مدیران و معلمان
در جریان این عملیات، یک زوج ایرانی ۴۵ ساله به نامهای «آیدین کیشیپور» و «نادین کیشیپور» به اتهام اداره مدرسه بدون مجوز بازداشت شدند. همچنین یک زن تایلندی ۶۱ ساله که در مدیریت این مرکز نقش داشت نیز دستگیر شد.
چندین معلم خارجی نیز به ظن کار بدون مجوز و نقض قوانین مهاجرتی بازداشت شدهاند. به گفته پلیس، برخی افراد حاضر در محل در زمان یورش نیروهای امنیتی تلاش کردند از محل فرار کنند.
اتهامها و ادامه تحقیقات
مقامهای تایلندی اعلام کردهاند که مظنونان با مجموعهای از اتهامها از جمله نقض قوانین حمایت از کودکان، بهکارگیری اتباع خارجی بدون مجوز و اداره کسبوکار بدون پروانه مواجه هستند. این عملیات پس از انتشار شکایتهایی در شبکههای اجتماعی درباره فعالیت غیرقانونی این مرکز انجام شد.
مقامات تایلند تاکید کردهاند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال اتخاذ اقدامات قانونی بیشتر علیه افراد مرتبط با این پرونده وجود دارد.
زمینه گستردهتر
این گزارش در حالی منتشر میشود که به نوشته رسانههای اسرائیلی در سالهای اخیر حضور شهروندان اسرائیلی در تایلند افزایش یافته است؛ موضوعی که تا حدی به هزینههای پایینتر زندگی در این کشور نسبت داده میشود.
با این حال، مقامهای مهاجرتی تایلند پیشتر گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی درباره حضور «صدها هزار» اسرائیلی در این کشور را رد کرده و اعلام کردهاند بر اساس آمار رسمی، حدود ۳۱ هزار اسرائیلی، عمدتاً گردشگر، در تایلند حضور دارند.
کشف این مرکز آموزشی غیرمجاز، بار دیگر توجهها را به فعالیت برخی موسسات تحت مدیریت اتباع خارجی در تایلند جلب کرده است.