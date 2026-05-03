مدیر انتشارات آگاه درگذشت
حسین حسینخانی، مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر، در ۸۹ سالگی درگذشت.
او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیمقرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت.
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
سایت رویداد۲۴ نوشت شنبه تمامی ادارات شهرداری تهران، از ساختمانهای اصلی تا شهرداری نواحی و مناطق، تعطیل بودند و مراجعهکنندگان به این واحدها با در بسته روبهرو میشدند.
بر اساس این گزارش، جمعهشب بخشنامهای فوری برای دورکاری کارمندان شهرداری بهدلیل آنچه «نگرانیهای امنیتی» خوانده شده، به همه بخشها و مناطق ۲۲گانه تهران صادر شد؛ اما یکشنبه تصمیمگیری به مدیران میانی سپرده شد و بخش بزرگی از بدنه اداری به محل کار فراخوانده شد.
تانکر ترکرز گزارش داد که عراق دومین محموله نفت کوره خود را از طریق کامیون به سوریه منتقل کرد تا از راه دریا صادر شود.
به گزارش این پایگاه که محمولهها در جهان را ردیابی میکند بسته شدن تنگه هرمز باعث شده بغداد چنین اقداماتی را انجام دهد.
با این حال، به نوشته این پایگاه، افزایش قیمت نفت هزینههای چنین مسیری را پوشش میدهد و به صرفه است.
نخستین محموله زمینی هفته گذشته به مقصد اسپانیا ارسال شد.
اواخر فروردین، مقامات مرزی عراق اعلام کردند که این کشور پس از بیش از یک دهه، گذرگاه مرزی الیعربیه-ربیعه با سوریه را بازگشایی کرد.
تنشها در خاورمیانه منجر به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت شماری از شرکتهای نفتی شده است.
پیشتر باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق، اعلام کرد این کشور قادر است ظرف هفت روز پس از پایان بحران تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند.
او افزود تولید فعلی نفت عراق حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است که از این میزان، روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه از طریق خط لوله جیحان صادر میشود.
علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: «اساتید برای استفاده از امکانات موجود ناچارند بهصورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند.»
او ادامه داد: «در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است؛ اما در خارج از دانشگاه، بهویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیتهای علمی و آمادهسازی سخنرانیها و کلاسها انجام میشود، دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است.»
استقامتی اضافه کرد: «ما سالها به این روال عادت داشتیم که شبها در منزل برای کارهای علمی، از جمله آمادهسازی ارائه سخنرانیها، آموزش دروس و مرور منابع روز از اینترنت استفاده کنیم؛ اما در حال حاضر شبها لپتاپهایمان خاموش است و نمیتوانیم فعالیت علمی داشته باشیم.»
اوپکپلاس یکشنبه از توافق برای افزایش محدود تولید نفت در ماه ژوئن خبر داد؛ تصمیمی که با وجود احتمال ادامه اختلال در عرضه نفت خلیج فارس بهدلیل جنگ ایران، احتمالا در عمل اثر قابلتوجهی نخواهد داشت.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، عربستان سعودی، روسیه، عراق، عمان، کویت، قزافستان و الجزایر قرار است تولید خود را در ژوئن روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش دهند.
رویترز به نقل از منابع آگاه و تحلیلگران نوشت این اقدام بیش از آنکه اثر فوری بر بازار داشته باشد، حامل پیامی سیاسی و اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، اوپکپلاس با این تصمیم در پی آن است که نشان دهد در صورت فروکش کردن درگیریها، آماده افزایش عرضه نفت خواهد بود و علیرغم خروج امارات، فعالیتهای معمول خود را ادامه میدهد.