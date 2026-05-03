سایت «مارکت اسکرینر» گزارش داد پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد تلاش ایالات متحده برای آزادسازی کشتیها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد، قیمت نفت بیش از دو درصد کاهش یافت.
جان بولتون میگوید ایالات متحده با وجود برتری نظامی، هنوز اهداف خود در ایران را محقق نکرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که جنگ وارد سومین ماه شده و بنبست دیپلماتیک ادامه دارد.
بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری، یکشنبه در گفتوگو با شبکه نیوزنیشن تاکید کرد که ایالات متحده «کار را در ایران تمام نکرده» و افزود که تعریف او از موفقیت، برکناری حکومت در تهران است.
به نوشته نشریه هیل، بولتون با تاکید بر اینکه «ایالات متحده برتری بزرگی دارد، اما ماموریتی که آغاز کرده به پایان نرسیده است» افزود که حتی بدون تغییر رژیم، اقداماتی وجود داشته که دولت دونالد ترامپ میتوانست انجام دهد اما انجام نداده است.
اختلاف بر سر اهداف جنگ
ترامپ پیشتر در اظهاراتی اعلام کرده بود از وضعیت فعلی رضایت ندارد و گفته بود: «ما همین حالا هم پیروز شدهایم، اما میخواهم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.»
او همچنین تاکید کرده بود که با وجود آسیبهای گسترده به زیرساختهای ایران، این کافی نیست و آمریکا باید تضمین بگیرد که [حکومت] ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
بنبست دیپلماتیک و تنشهای میدانی
در حالی که مذاکرات میان تهران و واشینگتن متوقف شده، مقامهای ایرانی اعلام کردهاند در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر خود برای پایان جنگ هستند و تاکید کردهاند این گفتوگوها «ماهیت هستهای» ندارد.
همزمان، تنشهای امنیتی در منطقه ادامه دارد. گزارشها حاکی است روز یکشنبه یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله چند شناور کوچک قرار گرفته است؛ حادثهای که به گفته مقامهای بریتانیایی، بخشی از دهها حمله مشابه در این منطقه از آغاز درگیریها به شمار میرود.
مخالفت افکار عمومی آمریکا
به نوشته هیل، بر اساس یک نظرسنجی مشترک واشینگتنپست، ایبیسینیوز و Ipsos، اکثریت شهروندان آمریکایی با اقدام نظامی «علیه ایران» مخالف هستند. در این نظرسنجی، ۶۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که تصمیم دولت ترامپ برای آغاز عملیات نظامی «علیه ایران» اشتباه بوده است.
فشار اقتصادی و پیامدهای جنگ
در پی ادامه درگیریها، تنگه هرمز - یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال نفت در جهان - عملاً بسته شده و این موضوع به افزایش قابل توجه قیمت سوخت در آمریکا منجر شده است.
بر اساس دادههای AAA، میانگین قیمت هر گالن بنزین به حدود ۴.۴۵ دلار رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در تازهترین تحول، رییس جمهوری آمریکا بعدازظهر یکشنبه با انتشار پیامی اعلام کرد که ارتش آمریکا از دوشنبه هدایت کشتیها از تنگه هرمز را آغاز خواهند کرد و هشدار داد که هر نوع اختلالی در این روند با پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دوباره حمایت برلین از ایالات متحده در مورد جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی را تایید کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده مهمترین شریک آلمان در اتحاد آتلانتیک شمالی است و خواهد ماند.»
مرتس تاکید کرد: «ما یک هدف مشترک داریم: نباید به ایران اجازه داده شود به سلاحهای هستهای دست یابد.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد که مهدی تاج هنگانی که در فرودگاه ونکوور در انتظار مجوز ورود به کانادا بوده است «درخواست نماینده دولت برای پاسخ به تماس نخستوزیر را رد کرد و گفت هیچ صحبتی با نخستوزیر کانادا نداریم.»
این تازهترین ادعای مسئولان فدراسیون درباره اخراج تاج از کاناداست. پیش از این مهدی تاج در گفتگویی با خبرنگاران مدعی شده بود که از کانادا دیپورت نشده است: «آنها ما را دیپورت نکردند و خودمان تصمیم به بازگشت گرفتیم.»
ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال درحالی است که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت سپاه پاسداران بهدرستی در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار گرفته و هیچیک از اعضای آن اجازه ورود به خاک کانادا را ندارند.
اخراج تاج و همراهانش پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است.
این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
این درحالی است که مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کاملاً با تصمیم رییس جمهوری ترامپ برای راهاندازی پروژه آزادی موافقم، که هدف آن بازگرداندن آزادی ناوبری برای تنگه هرمز، یک گذرگاه حیاتی برای اقتصاد جهانی است که توسط تروریسم ایران مسدود شده است.»
او افزود: «برای من روشن است که ایران از طریق مذاکره بازی میکند، زیرا آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود.»
گراهام ابراز امیدواری کرد که «این درگیری بتواند از طریق دیپلماتیک پایان یابد» و نوشت: «اما اکنون زمان آن رسیده است که آزادی ناوبری را بازیابی کنیم و اگر ایران بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد، با قدرت به آن پاسخ دهیم. رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است.»
شبکه خبری سیبیاس در مورد کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر دلار آمریکا نوشت تحلیلگران میگویند احتمال زیادی وجود دارد که ارزش ریال بیشتر کاهش یابد.
این شبکه خبری اشاره کرد که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، ارزش ریال در برابر دلار ۱.۳میلیون ریال بود که در آن زمان پایینترین رقم بود و اعتراضات گستردهای را به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی برانگیخت.
سیبی اس نوشت: «بازارها در تهران همچنان بیثبات هستند و قیمت برخی کالاها روزانه افزایش مییابد.»
این شبکه خبری با استناد به گزارشهای رسانهها در ایرانی نوشت چندین کارخانه پس از سال نو ایرانی در ماه مارس، قراردادهای کارگران خود را تمدید نکردهاند و تعداد قابل توجهی شغل خود را از دست دادهاند.