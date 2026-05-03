گفتوگوی تلفنی عراقچی و وزیر خارجه عمان
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بهصورت تلفنی با بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود، گفتوگو کرد.
بررسی «آخرین تحولات و روندهای موجود منطقهای» محور این گفتوگو عنوان شده است.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خود را به مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل و نتایج احتمالی آن متعهد نمیداند.
او با تاکید بر موضع حزبالله گفت این گروه مانع از تصویب و اجرای توافقهای احتمالی خواهد شد و به آنها تن نخواهد داد.
فضلالله افزود هر طرحی که «مقاومت» را هدف قرار دهد، به شکست خواهد انجامید.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه نظیر حماس، حزبالله، حشد الشعبی و حوثیها استفاده میکنند.
در ادامه لفاظیهای مقامهای حکومت ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، در ایکس نوشت: «آمریکا تنها دزد دریایی جهان است که ناوهای هواپیمابر در اختیار دارد. توانایی ما برای مقابله با دزدان دریایی کمتر از تواناییمان برای غرق کردن ناوهای جنگی نیست.»
او خطاب به مقامهای ایالات متحده افزود: «خود را برای مواجهه با گورستانی از ناوها و نیروهایتان آماده کنید؛ همانگونه که لاشههای هواپیماهایتان در اصفهان بر جای ماند.»
پنتاگون اعلام کرد پنج هزار نیروی آمریکایی از آلمان خارج میشوند. به گفته یک مقام ارشد پنتاگون، سطح حضور نظامی آمریکا در اروپا به وضعیت پیش از جنگ اوکراین باز خواهد گشت.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
داود محمدی، رییس اتحادیه حملونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، گفت: «در ماههای اخیر و همزمان با افزایش تعدیل نیرو در شرکتها، بسیاری از افراد برای تامین معیشت به شغل پیک موتوری روی آوردهاند.»
او افزود: «بسیاری از افرادی که وارد این شغل میشوند، بهدلیل مشکلات معیشتی و برای تامین هزینههای زندگی ناچار به فعالیت در این حوزه هستند، اما واقعیت این است که حجم کار نسبت به گذشته کاهش یافته و درآمدها نیز تحت فشار قرار گرفته است.»
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت اوپکپلاس قصد دارد یکشنبه درباره افزایش تولید نفت به توافق برسد.
به گزارش رویترز، این افزایش تا زمانی که اختلال در عرضه نفت خلیج فارس ادامه داشته باشد، عمدتا اجرا نخواهد شد و روی کاغذ باقی میماند.