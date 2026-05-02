رویترز شنبه ۱۲ اردیبهشت نوشت که در عین حال، ترامپ گزینه از سرگیری اقدام نظامی را نیز روی میز نگه داشته است.

بنا بر ارزیابی پنتاگون، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا، تاکنون ایران را از ۴.۸ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرده و فشار بسیاری را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.

همزمان، به گفته مقامات آمریکایی، نفتکش‌های ایرانی از بیم رهگیری آمریکا به مسیرهای جایگزین پرهزینه و طولانی‌تر روی آورده‌اند

اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، گفت که فشارهای نظامی و اقتصادی باعث افزایش «استیصال» جمهوری اسلامی شده و ترامپ همه ابزارها و زمان لازم را برای دستیابی به بهترین توافق، در اختیار دارد.

در مقابل، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا «ادعایی هالیوودی» است و فعالیت بنادر در ایران، «بدون وقفه» ادامه دارد.

عبور نفتکش هندی از تنگه هرمز؟

همزمان با این تحولات، بلومبرگ گزارش داد یک ابرنفتکش مرتبط با هند که گاز مایع نفتی مورد استفاده به‌عنوان سوخت پخت‌وپز حمل می‌کند، در تلاش است تا از تنگه هرمز عبور کند که اگر این اتفاق بیفتد، این نخستین عبور مشاهده‌شده یک نفتکش مرتبط با هند از زمان آغاز محاصره دریایی ایران خواهد بود.

بر اساس این گزارش، کشتی «سرو شکتی» با پرچم جزایر مارشال که حدود ۴۵ هزار تن گاز مایع نفتی حمل می‌کند، شنبه ۱۲ اردیبهشت بر اساس داده‌های رهگیری دریایی به سمت شمال تنگه هرمز حرکت کرد و پس از عبور از نزدیکی جزایر لارک و قشم، به سمت دریای عمان پیش رفت.

این کشتی بزرگ حمل گاز که پیش‌تر میان خلیج فارس و بنادر هند تردد داشته است، اعلام کرده مقصدش هند است و خدمه هندی دارد.

یک روز پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داد هر شرکت کشتی‌رانی که برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کند - حتی در قالب کمک‌های خیریه به سازمان‌هایی مانند جمعیت هلال احمر ایران - در معرض خطر تحریم‌های تنبیهی قرار خواهد گرفت.

در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتی‌رانی و درخواست‌ها برای پرداخت پول به‌منظور دریافت مجوز عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.

تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، به‌طوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایع‌شده، از آن عبور می‌کند.

همزمان با این تحولات، ترامپ در فوروم کلاب فلوریدا گفت : «در حال حاضر با افرادی بسیار بی‌رحم در ایران سر و کار دارم. نمی‌توانم بگویم اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود، اما هرگز نمی‌توان به ایران سلاح هسته‌ای داد.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «ایران کشوری است که ما نمی‌دانیم با چه کسی طرف هستیم؛ هیچ رهبری وجود ندارد. آن‌ها هیچ رهبری ندارند. در واقع رهبرانشان هم رفته‌اند. این بخشی از مشکل ماست چون نمی‌دانیم با چه کسی طرف هستیم. تنها کشوری در جهان‌ هستند که کسی نمی‌خواهد رهبر باشد. می‌پرسند چه کسی می‌خواهد رییس‌جمهور شود و هیچ داوطلبی نیست.»