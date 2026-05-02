وزیر آموزش و پرورش: هر کلاس درس باید به یک پایگاه موشکی فرهنگی تبدیل شود
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی گفت: «هر کلاس درس باید به یک پایگاه موشکی فرهنگی علیه دشمنان اسلام تبدیل شود.»
زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس، گفت در پی آسیب برخی صنایع این منطقه در جریان جنگ، بیش از هشت هزار نفر بیکار شدند.
او با اشاره به پیامدهای حملات انجامشده افزود این آسیبها باعث توقف فعالیت در بخشی از صنایع شده و شماری از کارکنان شغل خود را از دست دادهاند.
سعیدی در عین حال تاکید کرد توقف فعالیت ناشی از حمله، منجر به تعدیل نیرو در فولاد مبارکه نشده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان گفت گروههای اسلامگرای همسو با نیروهای مسلح این کشور با حکومت ایران روابط برقرار کرده و از تهران کمک دریافت کردهاند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با فاکسنیوز اظهار داشت این گروهها در چارچوب روابط خود با تهران، کمکهایی دریافت کردهاند.
او همچنین به فاکسنیوز گفت: «تلاشهای ما بر محدود کردن نفوذ مخرب اسلامگرایان در دولت سودان و مهار فعالیتهای منطقهای ایران متمرکز است.»
این سخنان در حالی مطرح شده که حملات پهپادی علیه زیرساختهای غیرنظامی در سودان افزایش یافته است.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، گفت در شرایط کنونی اداره اقتصاد برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار شده است.
او افزود: «اگر محاصره دریایی آمریکا ادامه یابد، قیمت دلار با جهشی شدید روبهرو خواهد شد و دولت پزشکیان نیز منابع کافی برای مهار نرخ ارز در اختیار نخواهد داشت.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت پیشنهاد تهران که تاکنون از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، رد شده، شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره آمریکا علیه ایران است و گفتوگوها درباره برنامه هستهای به مرحلهای بعد موکول میشود.
این مقام افزود: «تهران معتقد است پیشنهاد اخیر برای تعویق گفتوگوهای هستهای به مرحلهای بعد، تغییری مهم برای تسهیل دستیابی به توافق است.»
او همچنین گفت: «مذاکرات درباره موضوع پیچیدهتر هستهای به مرحله پایانی منتقل شده تا فضای مناسبتری ایجاد شود.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در ۸۴ مایل دریایی جنوبغرب بندر المکلا در یمن دریافت کرده است.
بر اساس اعلام این نهاد، یک کشتی فلهبر گزارش داده که یک قایق تندرو با همراهی یک قایق ماهیگیری به آن نزدیک شده است.
جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حادثه یا پیامدهای احتمالی آن منتشر نشده است.