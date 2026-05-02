میزان شنبه ۱۲ اردیبهشت با اعلام این خبر نوشت که این دو زندانی سیاسی، «پس از رسیدگی قانونی به پرونده‌هایشان و تایید احکام از سوی دیوان عالی کشور» به دار آویخته شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد بکرزاده، یعقوب‌پور و محراب عبدالله‌زاده، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به‌صورت جداگانه از زندان ارومیه به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند.

بنا بر این گزارش، انتقال ناگهانی این سه زندانی محکوم به اعدام به مکان‌های نامعلوم، نگرانی‌ها را درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام آن‌ها افزایش داده بود.

پیش از این، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در خصوص بکرزاده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ۳۰ فروردین، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درست برخلاف تصمیمات قبلی خود در «دو بار نقض حکم اعدام شعب بدوی» و بدون برطرف شدن ایرادات مدنظر، این بار، سومین حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه را تایید کرد.

در روزهای گذشته، پدر و مادر بکرزاده، پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، خواستار توقف اجرای حکم شده بودند.

آنان با تاکید بر بی‌گناهی فرزندشان، اعلام کرده بودند که «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و خواستار آن شده بودند که: «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود.»

میزان اما همچون موارد مشابه قبل، بدون ارائه شواهد، نوشت که «بر اساس مستندات موجود در پرونده»، کریم‌پور «در ایام جنگ تحمیلی، به همکاری موثر با سرویس موساد ادامه داده و اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرده» است.

این خبرگزاری حکومتی درباره بکرزاده نیز نوشت که او «در مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته» و با توجه به این «تردد و ارتباط مشکوک سوژه در آن بازه زمانی»، نهادهای امنیتی وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند.

میزان مدعی شد که بکرزاده «به دستور افسر موساد، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی و همچنین مراکز مهم مثل منطقه نطنز را جمع‌آوری و برای عامل سرویس ارسال کرده» است.

ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دست‌کم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.

بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازه‌ای ۱۱۷ روزه، روزانه دست‌کم پنج نفر را به دار آویخته است.

این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدام‌ها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بوده‌اند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدام‌ها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستی‌آزمایی و ثبت شده است.

طی حدود یک ماه گذشته دست‌کم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

طبق تازه‌ترین خبرها، ساسان آزادوار ، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش ، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی ، از معترضان بازداشت‌شده در اصفهان در اعتراض‌های دی‌ماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر ، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که به‌ترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.

مهدی فرید ، که در رسانه‌های ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اخیر در نهم اسفند سال گذشته، و به‌طور ویژه پس از آغاز آتش‌بس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعب‌افکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.

دو سازمان حقوق بشری «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام»، پیش‌تر از رشد ۶۸ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.