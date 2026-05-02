بر اساس این گزارش، سه ایرانی در یک تقطیرخانه هنری در حومه نیویورک، با استفاده از کشمش‌های فرآوری‌شده، این نوشیدنی سنتی را تولید می‌کنند؛ مشروبی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ممنوع شد اما همچنان به‌صورت مخفیانه در داخل کشور مصرف می‌شود.

سیامک، از اعضای این گروه، می‌گوید هدف آن‌ها ارائه «طعم وطن» به ایرانیان مهاجر و معرفی بخشی کمتر دیده‌شده از فرهنگ ایران است. این نوشیدنی با نام تجاری «SAG» عرضه می‌شود و از نظر ویژگی‌ها به «گراپای» ایتالیایی شباهت دارد.

تولید محدود اما رو به رشد

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد تولید سالانه این برند حدود ۷۰۰۰ بطری است که هر کدام با قیمت حدود ۵۰ دلار در ده‌ها فروشگاه و بار در نیویورک عرضه می‌شود. این محصول همچنین به‌عنوان پایه‌ای برای تهیه کوکتل‌های جدید مورد توجه قرار گرفته است.

این پروژه توسط گروهی از ایرانیان ۳۵ تا ۴۱ ساله راه‌اندازی شده که علاوه بر فعالیت در این حوزه، شغل‌های دیگری نیز دارند و در جامعه ایرانیان مهاجر فعال هستند.

فراتر از یک نوشیدنی

به گفته سازندگان، این پروژه تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه نوعی بیان فرهنگی است. آن‌ها تلاش می‌کنند مانند هنرمندان ایرانی، جنبه‌هایی کمتر دیده‌شده از فرهنگ ایران را به نمایش بگذارند. از زمان راه‌اندازی این برند، برنامه‌های هنری، مهمانی‌ها و اجراهای موسیقی نیز در کنار آن شکل گرفته است.

پیوند با ایران در سایه جنگ

در عین حال، ارتباط این افراد با ایران همچنان حفظ شده و جنگ جاری میان حکومت ایران و آمریکا بر زندگی آن‌ها تاثیر گذاشته است. به گفته سیامک، «زندگی در دو کشور» و مشاهده هم‌زمان تحولات، تجربه‌ای دشوار و پیچیده ایجاد کرده است.

تولید و چشم‌انداز

این نوشیدنی از ترکیب کشمش‌های کالیفرنیایی و آب تهیه شده، سپس تخمیر و در دستگاهی پیشرفته تقطیر می‌شود. به گفته اعضای گروه، نیویورک به‌دلیل تنوع فرهنگی و فضای بازتر، مکان مناسبی برای توسعه چنین کسب‌وکاری است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احیای «عرق سگی» در نیویورک نشان‌دهنده تلاش نسل جدید مهاجران ایرانی برای بازسازی هویت فرهنگی در خارج از کشور است؛ تلاشی که در عین حال با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی ایران امروز نیز پیوند خورده است.

