بر اساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، دستمزد واقعی کارگران در سطح جهانی ۱۲ درصد کاهش یافت، در حالی که دستمزد واقعی مدیران عامل در همین دوره ۵۴ درصد افزایش داشت.

همچنین در سال گذشته میلادی، دستمزد واقعی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ جهان با رشد ۱۱ درصدی همراه بود، اما دستمزد واقعی کارگران تنها ۰.۵ درصد بیشتر شد.

دستمزد واقعی به میزان قدرت خرید درآمد پس از کسر اثر تورم گفته می‌شود و نشان می‌دهد افراد با حقوق خود چه مقدار کالا و خدمات می‌توانند تهیه کنند.

این مطالعه ۱۵۰۰ شرکت با بالاترین سطح پرداخت در ۳۳ کشور را در بر گرفته است که اطلاعات مربوط به حقوق مدیران عامل خود در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرده‌اند.

۸.۴ میلیون دلار، میانگین دریافتی مدیران عامل

میانگین دریافتی مدیران عامل در سال گذشته، شامل حقوق و پاداش‌ها، به ۸.۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۷.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، از افزایش چشمگیری حکایت دارد.

در مقابل، یک کارگر در مقیاس جهانی باید به‌طور متوسط حدود ۴۹۰ سال کار کند تا به چنین سطحی از درآمد برسد.

این گزارش همچنین به شکاف جنسیتی در دستمزدها اشاره دارد. بر اساس داده‌ها، زنان شاغل در این شرکت‌ها به‌طور میانگین ۱۶ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.

شکاف فزاینده میان دستمزد مدیران عامل و کارگران، بخشی از یک روند بلندمدت است که در آن، مدیران ارشد و سهام‌داران بهره بیشتری از اقتصاد جهانی می‌برند.

بر پایه بررسی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و آکسفام، ابرثروتمندان از محل مالکیت شرکت‌ها سودهای کلانی به دست می‌آورند.

در این میان، حدود هزار میلیاردر در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سود سهام دریافت کردند؛ رقمی که معادل ۲۵۰۰ دلار در هر ثانیه است.

از جمله بالاترین پرداخت‌ها در سال گذشته می‌توان به برنار آرنو، مالک برند لوکس ال‌وی‌ام‌اچ، با ۳.۸ میلیارد دلار و آمانسیو اورتگا، مالک ایندیتکس (زارا)، با ۳.۷ میلیارد دلار اشاره کرد.

نفوذ سیاسی میلیاردرها

میلیاردرها همچنین از ثروت خود برای افزایش نفوذ سیاسی بهره می‌برند. بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی در سطح جهان، نیمی از مردم معتقدند «ثروتمندان اغلب انتخابات را در کشورهای خود می‌خرند».

برآوردهای آکسفام نشان می‌دهد احتمال رسیدن میلیاردرها به مناصب سیاسی چهار هزار برابر بیش از شهروندان عادی است.

ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۶ به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. تنها در مدت ۱۲ ماه، آن‌ها ۴ تریلیون دلار به دارایی‌های خود افزوده‌اند؛ رقمی که مجموع ثروتشان را به ۱.۵ تریلیون دلار بیش از دارایی ۴.۱ میلیارد نفر از فقیرترین جمعیت جهان رسانده است.

همچنین تعداد میلیاردرها نسبت به سال گذشته ۴۰۰ نفر افزایش یافته که ۴۵ نفر از آن‌ها ثروت خود را از حوزه هوش مصنوعی به‌دست آورده‌اند.