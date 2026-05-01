تجمع ایرانیان هامبورگ در مخالفت با اعدام
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد ایرانیان آلمان با تشکیل تجمعی در هامبورگ به مخالفت با جمهوری اسلامی و اعدامهای آن پرداختند.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد ایرانیان آلمان با تشکیل تجمعی در هامبورگ به مخالفت با جمهوری اسلامی و اعدامهای آن پرداختند.
کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد طبقه کارگر در ایران، در پی سیاستهای جمهوری اسلامی و تنشها و جنگ با آمریکا و اسرائیل، یکی از بحرانیترین دورههای خود را سپری میکند.
این نهاد همچنین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نشانهای از حضور گسترده کارگران و اقشار فرودست با هدف ایجاد تغییرات اساسی دانست و سرکوب این اعتراضات را به شدت محکوم کرد.
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر موضع رسمی جمهوری اسلامی گفت: «از جنگ استقبال نمیکنیم اما از جنگ هراسی نداریم؛ اگر عزتمان تهدید شود برای آن میجنگیم.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفت: «جمهوری اسلامی مذاکره را میپذیرد اما تحمیل را قبول ندارد و پیگیری حقوقی تجاوزها ادامه دارد.»
او در ادامه اظهار داشت: «دشمن با تهدید و تجاوز به اهدافش نرسیده و در مذاکره نیز نمیتواند تحمیلگری کند.»
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و سازمان بشردوستانه آکسفام در گزارشی به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، اعلام کردند شکاف دستمزدی میان کارگران و مدیران عامل در جهان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، دستمزد واقعی کارگران در سطح جهانی ۱۲ درصد کاهش یافت، در حالی که دستمزد واقعی مدیران عامل در همین دوره ۵۴ درصد افزایش داشت.
همچنین در سال گذشته میلادی، دستمزد واقعی مدیران عامل شرکتهای بزرگ جهان با رشد ۱۱ درصدی همراه بود، اما دستمزد واقعی کارگران تنها ۰.۵ درصد بیشتر شد.
دستمزد واقعی به میزان قدرت خرید درآمد پس از کسر اثر تورم گفته میشود و نشان میدهد افراد با حقوق خود چه مقدار کالا و خدمات میتوانند تهیه کنند.
این مطالعه ۱۵۰۰ شرکت با بالاترین سطح پرداخت در ۳۳ کشور را در بر گرفته است که اطلاعات مربوط به حقوق مدیران عامل خود در سال ۲۰۲۵ را منتشر کردهاند.
۸.۴ میلیون دلار، میانگین دریافتی مدیران عامل
میانگین دریافتی مدیران عامل در سال گذشته، شامل حقوق و پاداشها، به ۸.۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۷.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، از افزایش چشمگیری حکایت دارد.
در مقابل، یک کارگر در مقیاس جهانی باید بهطور متوسط حدود ۴۹۰ سال کار کند تا به چنین سطحی از درآمد برسد.
این گزارش همچنین به شکاف جنسیتی در دستمزدها اشاره دارد. بر اساس دادهها، زنان شاغل در این شرکتها بهطور میانگین ۱۶ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.
شکاف فزاینده میان دستمزد مدیران عامل و کارگران، بخشی از یک روند بلندمدت است که در آن، مدیران ارشد و سهامداران بهره بیشتری از اقتصاد جهانی میبرند.
بر پایه بررسی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و آکسفام، ابرثروتمندان از محل مالکیت شرکتها سودهای کلانی به دست میآورند.
در این میان، حدود هزار میلیاردر در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سود سهام دریافت کردند؛ رقمی که معادل ۲۵۰۰ دلار در هر ثانیه است.
از جمله بالاترین پرداختها در سال گذشته میتوان به برنار آرنو، مالک برند لوکس الویاماچ، با ۳.۸ میلیارد دلار و آمانسیو اورتگا، مالک ایندیتکس (زارا)، با ۳.۷ میلیارد دلار اشاره کرد.
نفوذ سیاسی میلیاردرها
میلیاردرها همچنین از ثروت خود برای افزایش نفوذ سیاسی بهره میبرند. بر اساس یافتههای یک نظرسنجی در سطح جهان، نیمی از مردم معتقدند «ثروتمندان اغلب انتخابات را در کشورهای خود میخرند».
برآوردهای آکسفام نشان میدهد احتمال رسیدن میلیاردرها به مناصب سیاسی چهار هزار برابر بیش از شهروندان عادی است.
ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۶ به رکوردی بیسابقه رسیده است. تنها در مدت ۱۲ ماه، آنها ۴ تریلیون دلار به داراییهای خود افزودهاند؛ رقمی که مجموع ثروتشان را به ۱.۵ تریلیون دلار بیش از دارایی ۴.۱ میلیارد نفر از فقیرترین جمعیت جهان رسانده است.
همچنین تعداد میلیاردرها نسبت به سال گذشته ۴۰۰ نفر افزایش یافته که ۴۵ نفر از آنها ثروت خود را از حوزه هوش مصنوعی بهدست آوردهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد ائتلاف جدید به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز مکمل ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابت ندارد.
او که پس از سفر منطقهای در ابوظبی سخن میگفت، افزود متحدان کشورهای خلیج فارس را در جریان طرح مشترک لندن و پاریس قرار داده است؛ طرحی که به گفته او اکنون در مرحله «پیشرفته» قرار دارد.
یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت واشینگتن در حال راهاندازی ائتلافی بینالمللی با عنوان «ساختار آزادی دریایی» برای ازسرگیری کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی است.
بریتانیا و فرانسه نیز بهطور جداگانه گفتوگوهایی درباره یک ابتکار دریایی دیگر را هدایت کرده و بهتازگی نشستی با حضور بیش از ۵۰ کشور برگزار کردهاند.
بارو تاکید کرد ماموریت آمریکا «ماهیتی مشابه با ماموریتی که ما ایجاد کردیم ندارد و به نوعی مکمل آن است» و افزود: «این اقدام در رقابت با ابتکاری که ما آغاز کردهایم و بر آن متمرکز هستیم، نیست.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت ائتلاف جدید به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز مکمل ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابت ندارد. او افزود کشورهای خلیج فارس را در جریان طرح مشترک لندن و پاریس قرار داده است؛ طرحی که به گفته او در مرحله «پیشرفته» قرار دارد.
یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت واشینگتن در حال راهاندازی ائتلافی بینالمللی با عنوان «ساختار آزادی دریایی» برای ازسرگیری کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی است.
بریتانیا و فرانسه نیز بهطور جداگانه گفتوگوهایی درباره یک ابتکار دریایی دیگر را هدایت کرده و بهتازگی نشستی با حضور بیش از ۵۰ کشور برگزار کردهاند.
بارو تاکید کرد ماموریت آمریکا «ماهیتی مشابه با ماموریتی که ما ایجاد کردیم ندارد و به نوعی مکمل آن است» و افزود: «این اقدام در رقابت با ابتکاری که ما آغاز کردهایم و بر آن متمرکز هستیم، نیست.»