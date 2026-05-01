به گزارش الشرق الاوسط، اکنون این پرسش مطرح است که آیا طرح گزینه ازسرگیری فعالیت «گروه‌های استشهادی» صرفا تلاشی برای بسیج نیروها است یا اینکه امکان اجرای عملی آن نیز وجود دارد.

«عملیات استشهادی» در گفتمان حزب‌‎الله مفهوم تازه‌ای نیست. در جریان درگیری‌ها در سال ۲۰۲۴، حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله، از نیروهای این گروه در جنوب لبنان با عنوان «استشهادی‌ها» یاد کرده بود.

نصرالله مهرماه ۱۴۰۳ در حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت کشته شد .

در روزهای اخیر و پس از تشدید حملات متقابل حزب‌الله و ارتش اسرائیل، سطح تنش‌ها در منطقه بار دیگر افزایش یافته و آتش‌بس شکننده در لبنان بیش از پیش در معرض فروپاشی است.

محدودیت‌های محیطی و تحول فناوری

برخی تحلیلگران تحقق چنین سناریویی را با تردید ارزیابی می‌کنند.

یعرب صخر، کارشناس نظامی، در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «واقعیت میدانی در جنوب لبنان باعث می‌شود که سخن گفتن از بازگشت عملیات انتحاری، بیشتر به یک بحث نظری نزدیک باشد تا یک گزینه عملی.»

او افزود ویرانی‌ها و تخلیه گسترده مناطق جنوبی لبنان در پی تشدید مناقشه، امکان بهره‌گیری از پوشش جمعیتی را برای اجرای چنین عملیات‌هایی از میان برده است.

به گفته این تحلیلگر، پیشرفت‌های فناوری در حوزه شناسایی و نظارت، همراه با دسترسی اسرائیل به بانک گسترده‌ای از اهداف، اجرای این نوع عملیات را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نظارت مستمر و ردیابی دقیق، تحرک میدانی را محدود می‌کند.

صخر اضافه کرد تاکتیک‌های دهه ۱۹۸۰ تنها به عملیات انتحاری محدود نمی‌شود، بلکه اقداماتی مانند ترور و آدم‌ربایی را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، در شرایط کنونی، طرح این موضوعات بیش از آن که جنبه عملیاتی داشته باشد، کارکردی تبلیغاتی، سیاسی و معطوف به مصرف داخلی پیدا کرده است.

او ادامه داد: «این گفتمان به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر مسئولان و نیروهای سیاسی [لبنان] به کار گرفته می‌شود تا آن‌ها را به سمت انتخاب گزینه‌های خاصی در سیاست خارجی سوق دهد.»

در روزهای اخیر، تنش‌های لفظی میان جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، بر نگرانی‌ها درباره تشدید بی‌ثباتی در این کشور افزوده است.

قاسم هفتم اردیبهشت گفت‌وگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بی‌ثبات» خواهد کرد.

عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزب‌‎الله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب می‌شوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ می‌برند.»

آیا عملیات انتحاری می‌تواند اثرگذاری میدانی داشته باشد؟

فادی داوود، کارشناس نظامی، به الشرق الاوسط گفت طرح بازگشت به شیوه‌های عملیاتی دهه ۱۹۸۰ صرفا یک فضاسازی رسانه‌ای نیست، بلکه این گزینه در میان ظرفیت‌های حزب‌الله وجود دارد.

او افزود با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری‌های نظارتی و اطلاعاتی، عملیات استشهادی همچنان می‌تواند اثرگذاری میدانی داشته باشد، زیرا «فناوری در برابر یک عنصر انسانی مصمم برای رسیدن به هدفش، کارایی محدودی دارد».

داوود در عین حال تاکید کرد اجرای چنین عملیاتی در داخل اسرائیل مستلزم نفوذ و دسترسی مستقیم به هدف است. موضوعی که با چالش‌های جدی میدانی روبه‌روست و باعث می‌شود میزان موفقیت آن متغیر باشد.

به گفته این تحلیلگر، صرف مطرح شدن چنین گزینه‌ای دارای ابعاد روانی و راهبردی است، زیرا تجربه‌های گذشته را برای اسرائیل یادآوری می‌کند و این پیام را می‌رساند که «هرگونه توافقی که موازنه‌ قدرت را نادیده بگیرد»، می‌تواند به تشدید تنش خارج از چارچوب‌های متعارف منجر شود.

روزنامه هاآرتص پیش‌تر گزارش داده بود خلع سلاح حزب‌الله همچنان گره اصلی در مذاکرات میان لبنان و اسرائیل به شمار می‌رود.

مقام‌های حکومت ایران به‌عنوان پشتیبان اصلی حزب‌الله، تاکنون به‌طور جدی با خلع سلاح این گروه مخالفت کرده‌اند.

تامین مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی در منطقه از سوی جمهوری اسلامی در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی ، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دست به گریبان بوده‌اند.