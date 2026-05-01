سیانان: دستکم ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا در جریان جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند
سیانان گزارش داد که دستکم ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در جریان جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آسیب دیدهاند.
سیانان گزارش داد که دستکم ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در جریان جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آسیب دیدهاند.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد جمهوری اسلامی متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، به پاکستان بهعنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده آمریکا تحویل داده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه پنجشنبه در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد خاتمه جنگ و دستیابی به صلح پایدار، اولویت تهران در مذاکره با آمریکا است.
این در حالی است که امام جمعه تهران و علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر اعلام کرده بودند مذاکره درباره برنامه هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است.
تورم، کاهش ساخت و ساز، ضعف نظام بانکی و ریسکهای سیاسی، بازار مسکن را به شرایط پیچیدهای کشانده است.
در این قسمت چرتکه، محمد ماشینچیان سناریوهای پیش روی بازار مسکن را بررسی میکند و پیامدهای هر کدام را برای مالک، سرمایهگذار و مستاجر توضیح میدهد.
سناریوی دوم، نه جنگ نه صلح، یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریمها و ادامه فشار اقتصادی است.
این سناریو، یک آرامش نسبی ایجاد خواهد کرد، اما نمیتواند موتور اصلی بحران مسکن را خاموش کند.
ریسک جنگ کاهش یافته، اما تحریمها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی خواهد ماند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، با تمجید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بهویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان جنگ اخیر، گفت آنچه «دیپلماسی موشکی» خواند، پیام جمهوری اسلامی را به دشمن منتقل کرده است.
او افزود: «موشک صورتی دخترانه ارسال شد و موشک آبی هم آماده پرتاب به قلب دشمن است.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت مذاکرات درباره پرونده هستهای و تنگه هرمز پایان یافته است و افزود: «در صورتی که لازم باشد بعدا با قاطعیت و صلابت به این میدان خواهند رفت.»
نشریه پولیتیکو در گزارشی به بررسی تیره شدن روابط میان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پرداخت. این گزارش توضیح داده است که چگونه انتقاد اخیر مرتس از عملکرد آمریکا در قبال تهران، خشم ترامپ را برانگیخت و ثبات روابط دو کشور را به خطر انداخت.
به نوشته پولیتیکو، مرتس ماهها برای ایجاد توازن در روابط با ترامپ تلاش کرد.
او بیش از هر رهبر اروپایی دیگری برای جلب رضایت ترامپ کوشید، زیرا حفظ روابط نزدیک با واشینگتن را «یک ضرورت راهبردی» میدانست.
با این حال، فشار سیاسی در داخل آلمان باعث شد تا صدراعظم لحن خود را نسبت به ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی تندتر کند.
مرتس هفته گذشته در سخنرانی خود در یک دبیرستان به دانشآموزان گفت که جمهوری اسلامی در حال «تحقیر کردن» آمریکا است.
این اظهار نظر باعث شد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شدت به مرتس حمله کند.
رییسجمهوری آمریکا حتی تهدید کرد نیروهای نظامی خود را از خاک آلمان خارج میکند. موضوعی که برای برلین یک کابوس است.
واکنشهای متقابل
مرتس، ۱۰ اردیبهشت تلاش کرد شرایط را آرام کند.
او در یک پادگان نظامی گفت که روابط برلین و واشینگتن همچنان مستحکم است.
صدراعظم آلمان اعلام کرد کشورش در کنار متحدان ناتو برای تقویت پیوندهای فراآتلانتیک تلاش میکند.
مرتس احتمالا امیدوار است این جنجال فروکش کند، زیرا معتقد است ترامپ معمولا در نهایت از تهدیدهای تند خود عقبنشینی میکند.
اما ترامپ پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) دوباره به انتقادهای خود ادامه داد.
او نوشت که صدراعظم آلمان باید به جای دخالت در امور مربوط به تهدید هستهای تهران، بر پایان دادن به جنگ اوکراین و حل مشکلات داخلی کشورش تمرکز کند.
این برخورد تند، تغییر بزرگی نسبت به گذشته محسوب میشود، چرا که ترامپ پیش از این مرتس را «یک دوست» خطاب کرده بود که کارش را عالی انجام میدهد.
راهبرد آلمان در برابر ترامپ
راهبرد اصلی مرتس همواره دوری از رویارویی علنی با ترامپ بوده است.
رهبران آلمان میدانند که برای امنیت خود همچنان به قدرت نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیاز دارند.
پولیتیکو نوشت که با این حال، تبعات اقتصادی جنگ با جمهوری اسلامی و فشارهای سیاسی داخلی، گاهی باعث میشود مرتس کنترل خود را از دست بدهد و انتقاد کند.
بسیاری از سیاستمداران آلمانی معتقدند تهدید ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی به سادگی قابل اجرا نیست.
آنها میگویند ارتش آمریکا برای عملیاتهای جهانی خود به پایگاههایش در آلمان نیاز دارد.
با این حال، بزرگترین خطر برای مرتس، از دست دادن روابط شخصی با ترامپ است. صدراعظم آلمان در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا دوباره به فهرست دوستان رییسجمهوری آمریکا بازگردد.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد با هفت شرکت بزرگ هوش مصنوعی شامل اسپیسایکس، اوپنایآی، گوگل، انویدیا، رفلکشن، مایکروسافت و آمازون وب سرویسز به توافق رسیده است.
بر اساس این گزارش، این توافقها توان نیروهای آمریکایی برای حفظ برتری در تصمیمگیری را تقویت خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز، پیشتر نوشت که یک قرارداد نشان میدهد نیروی دریایی آمریکا در حال تقویت توانمندیهای هوش مصنوعی برای شناسایی مینها در تنگه هرمز است.