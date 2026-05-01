بر اساس این گزارش، سامانه «دارک ایگل» که به‌طور رسمی «سلاح هایپرسونیک برد بلند» نام دارد، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و در صورت استفاده، نخستین به‌کارگیری یک سلاح هایپرسونیک آمریکایی در یک درگیری واقعی خواهد بود. این موشک زمین‌پایه برای حملات دقیق در بردهای طولانی علیه اهداف به‌شدت محافظت‌شده و حساس به زمان طراحی شده است.

نشریه اماراتی گلف‌نیوز می‌نویسد این سامانه با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت (بیش از ماخ ۵) حرکت می‌کند و به‌دلیل قابلیت مانور در میانه مسیر، رهگیری آن برای سامانه‌های پدافندی بسیار دشوار است. برد این موشک حدود ۲۷۰۰ کیلومتر برآورد شده و می‌تواند اهدافی مانند سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز فرماندهی و سایت‌های پرتاب موشک را در عمق خاک دشمن هدف قرار دهد.

دلیل بررسی این گزینه

به نوشته گلف‌نیوز، درخواست برای بررسی استقرار این سلاح، پس از آن‌که [حکومت] ایران برخی دارایی‌های کلیدی نظامی خود را به خارج از برد سامانه‌های فعلی حمله دقیق آمریکا منتقل کرد، از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا مطرح شده است.

این اقدام در شرایطی بررسی می‌شود که دونالد ترامپ هم‌زمان با تکیه بر محاصره دریایی برای فشار اقتصادی - که آن را «موثرتر از بمباران» توصیف کرده - گزینه‌های نظامی را نیز همچنان روی میز نگه داشته است.

استقرار «دارک ایگل» می‌تواند توان آمریکا را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق و مستحکم افزایش دهد، بدون آنکه بلافاصله به یک کارزار گسترده هوایی متوسل شود.

محدودیت‌ها و ارزیابی‌ها

با وجود قابلیت‌های پیشرفته، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این سلاح به‌تنهایی «تغییر‌دهنده بازی» نخواهد بود. برنامه هایپرسونیک آمریکا هنوز در حال تکامل است و این سامانه تاکنون در میدان نبرد آزمایش نشده است. همچنین تعداد محدود این موشک‌ها - با هزینه‌ای حدود ۱۵ میلیون دلار برای هر واحد - نشان می‌دهد که استفاده از آن احتمالاً محدود و هدفمند خواهد بود.

پیامدهای راهبردی و خطرات

گلف‌نیوز تاکید می‌کند که حتی طرح موضوع استفاده از این موشک، پیام روشنی درباره آمادگی آمریکا برای استفاده از گزینه‌های پیشرفته نظامی ارسال می‌کند. هم‌زمان گزارش‌ها از آماده‌سازی طرح‌هایی برای حملات «کوتاه و قدرتمند» علیه زیرساخت‌های ایران حکایت دارد که نشان‌دهنده شکنندگی آتش‌بس است.

به گفته تحلیلگران، ورود سلاح‌های هایپرسونیک به این درگیری می‌تواند سطح تنش را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و خطر گسترش درگیری در منطقه را بالا ببرد، به‌ویژه در شرایطی که حکومت ایران نیز در حال تقویت توان نظامی خود است.

به گزارش گلف‌نیوز، بررسی استقرار «دارک ایگل» نشان می‌دهد که با وجود توقف نسبی درگیری‌ها، مسیر تشدید تنش همچنان باز است و آینده «جنگ ایران» نه‌تنها به فشار اقتصادی، بلکه به نحوه استفاده از گزینه‌های نظامی پیشرفته نیز وابسته خواهد بود.

