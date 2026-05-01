ارتش اسرائیل اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۴۰ موضع حزبالله را در مناطق مختلف جنوب لبنان هدف قرار داده است.
مقامهای آلمانی اعلام کردند پس از گفتوگوهای سازنده با همتایان آمریکایی، از پستی که دونالد ترامپ درباره بررسی طرح خروج برخی نیروهای ایالات متحده از آلمان منتشر کرده، غافلگیر شدهاند.
پولیتیکو گزارش داد پنتاگون از چنین تصمیمی بیاطلاع بوده و برنامهای برای کاهش نیروها نداشته است.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تصاویری از عملیات تامین در منطقه منتشر کرد و اعلام کرد ناو پشتیبانی لجستیکی «یواساناس والی شیرا» عملیات سوختگیری و تامین مجدد را برای ناوشکن مجهز به موشک هدایتشونده «یواساس دلبرت دی. بلک» انجام داده است.
سنتکام توضیح داد عملیات تامین در دریا به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا امکان میدهد سوخت، مواد غذایی، مهمات و دیگر تجهیزات ضروری را در حین ماموریت دریافت کنند.
در حالی که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از مخالفت دونالد ترامپ با پیشنهادهای تهران متوقف شده، سیانان گزارش داد مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی ممکن است پیشنهادهای جدیدی برای از سرگیری گفتوگوها مطرح کنند.
جزییات بیشتر با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
به گزارش رسانههای داخل ایران، مهدی تاج، رییس فدراسیون، و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، صبح امروز به ایران بازگشتند.
پلیس کانادا از ورود تاج، ممبینی و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها پس از ساعتها حضور در فرودگاه، از کانادا اخراج شدند.
اخراج آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
انتشار این گزارش بهسرعت واکنشهایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسشهایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبهرو کرد.
لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سهشنبه صبح با استناد به گزارش ایراناینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.
مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
کنفدراسیون کار ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد طبقه کارگر در ایران، در پی سیاستهای جمهوری اسلامی و تنشها و جنگ با آمریکا و اسرائیل، یکی از بحرانیترین دورههای خود را سپری میکند.
این نهاد همچنین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نشانهای از حضور گسترده کارگران و اقشار فرودست با هدف ایجاد تغییرات اساسی دانست و سرکوب این اعتراضات را به شدت محکوم کرد.
گفتوگو با علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال