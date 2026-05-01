بنر تسلیت خامنهای در شهر خانببین گلستان به آتش کشیده شد
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بنر تسلیت مرگ علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در شهر خانببین در استان گلستان به آتش کشیده شده است.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از افزایش بیسابقه هزینههای زندگی، رشد قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف هزینههای اینترنت خبر داد.
او گفت بهدلیل عدم دریافت حقوق در ماههای اخیر، ناچار به استفاده از پسانداز اندک خود شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، دولت آمریکا را متهم کرد که در جنگ اخیر، منافع اسرائیل را در اولویت قرار داده است.
عراقچی نوشت: «قمار نتانیاهو تاکنون مستقیما ۱۰۰ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته، چهار برابر رقمی که اعلام شده است.»
او افزود: «هزینههای غیرمستقیم برای مالیاتدهندگان آمریکایی بسیار بیشتر است. هزینه ماهانه برای هر خانوار آمریکایی ۵۰۰ دلار است و بهسرعت در حال افزایش است.»
مقامهای آلمانی اعلام کردند پس از گفتوگوهای سازنده با همتایان آمریکایی، از پستی که دونالد ترامپ درباره بررسی طرح خروج برخی نیروهای ایالات متحده از آلمان منتشر کرده، غافلگیر شدهاند.
پولیتیکو گزارش داد پنتاگون از چنین تصمیمی بیاطلاع بوده و برنامهای برای کاهش نیروها نداشته است.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تصاویری از عملیات تامین در منطقه منتشر کرد و اعلام کرد ناو پشتیبانی لجستیکی «یواساناس والی شیرا» عملیات سوختگیری و تامین مجدد را برای ناوشکن مجهز به موشک هدایتشونده «یواساس دلبرت دی. بلک» انجام داده است.
سنتکام توضیح داد عملیات تامین در دریا به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا امکان میدهد سوخت، مواد غذایی، مهمات و دیگر تجهیزات ضروری را در حین ماموریت دریافت کنند.
در حالی که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از مخالفت دونالد ترامپ با پیشنهادهای تهران متوقف شده، سیانان گزارش داد مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی ممکن است پیشنهادهای جدیدی برای از سرگیری گفتوگوها مطرح کنند.
جزییات بیشتر با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال