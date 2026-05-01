انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچ‌گونه ترتیبات یک‌جانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست و در گفت‌وگو درباره تنگه هرمز، اراده جمعی بین‌المللی ضامن اصلی آزادی کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی است.

او گفت این رویکرد به ثبات منطقه و اقتصاد جهانی در مرحله پس از جنگ کمک می‌کند.

قرقاش در ایکس نوشت: «طبیعتا نمی‌توان به هیچ‌گونه ترتیبات یک‌جانبه ایران اعتماد کرد یا بر آن تکیه داشت؛ به‌ویژه پس از آنچه تجاوز گسترده این کشور به همه همسایگانش خوانده شده است.»