ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد ائتلاف جدید به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز مکمل ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابت ندارد.

او که پس از سفر منطقه‌ای در ابوظبی سخن می‌گفت، افزود متحدان کشورهای خلیج فارس را در جریان طرح مشترک لندن و پاریس قرار داده است؛ طرحی که به گفته او اکنون در مرحله «پیشرفته» قرار دارد.

یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت واشینگتن در حال راه‌اندازی ائتلافی بین‌المللی با عنوان «ساختار آزادی دریایی» برای ازسرگیری کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی است.

بریتانیا و فرانسه نیز به‌طور جداگانه گفت‌وگوهایی درباره یک ابتکار دریایی دیگر را هدایت کرده و به‌تازگی نشستی با حضور بیش از ۵۰ کشور برگزار کرده‌اند.

بارو تاکید کرد ماموریت آمریکا «ماهیتی مشابه با ماموریتی که ما ایجاد کردیم ندارد و به نوعی مکمل آن است» و افزود: «این اقدام در رقابت با ابتکاری که ما آغاز کرده‌ایم و بر آن متمرکز هستیم، نیست.»