سنتکام: تاکنون ۴۵ کشتی را مجبور به تغییر مسیر کردهایم
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه ایکس اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران، ۴۵ کشتی با دستور نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به بنادر شدهاند.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان بار دیگر بیهوش شده و پس از وخامت حال، بهصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش سیسییو بستری شده است.
نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او پنجشنبه با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.
پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود که پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.
او گفت ساعاتی بعد و با وخامت دوباره حال محمدی، یک پزشک متخصص مغز و اعصاب در زندان او را ویزیت و انتقال فوری به بیمارستان را تجویز کرد و رسیدگی به وضعیت مغزی را در اولویت دانست.
نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد. در ۱۹ بهمن همان سال او به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال میرساند. او به دو سال ممنوعالخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شد.
پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد ، او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد جایی که تا امروز در آن محبوس است.
در همان زمان، کمیته نوبل نروژ از جمهوری اسلامی خواست محمدی را فورا از زندان آزاد کند.
به گفته وکیل محمدی، کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یکماهه اجرای حکم برای درمان او را توصیه کرده، اما دادستانی زنجان این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است.
نیلی همچنین اعلام کرد انتقال محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب، دستور درمان او در بیمارستانهای زنجان را داده است.
همزمان، بنیاد نرگس در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام اورژانسی پس از «۱۴۰ روز بازداشت خودسرانه و محرومیت مداوم از مراقبتهای پزشکی تخصصی» صورت میگیرد که در نهایت منجر به دو بار از هوش رفتن کامل او در طول یک روز شد.
این بنیاد تاکید کرد: «این انتقال به بیمارستان نباید یک اقدام موقت باشد. با توجه به بیماری قلبی مستند و ضایعه استخوانی که پیشتر به ظن سرطان تحت درمان قرار گرفته بود، ادامه حبس نرگس محمدی تهدیدی مستقیم و فوری علیه حق حیات اوست.»
بنیاد نرگس نوشت: «ما خواهان لغو فوری تمامی اتهامات و ابطال بدون قید و شرط تمامی احکام صادر شده علیه او بابت فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشریاش هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او و انتقال به بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی متخصص در تهران و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده جمعه ۱۱ اردیبهشت هشدار داد هر شرکت کشتیرانی که برای عبور کشتیهایش از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کند، حتی در قالب کمکهای خیریه به سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر ایران، در معرض خطر تحریمهای تنبیهی قرار خواهد گرفت.
در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و درخواستها برای پرداخت پول بهمنظور دریافت عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، بهطوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایعشده از آن عبور میکند.
تهران بهعنوان بخشی از پیشنهادها برای پایان دادن به جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، دریافت هزینه یا عوارض از کشتیهایی را که از تنگه عبور میکنند مطرح کرده است.
هشدار وزارت خزانهداری آمریکادر حالی صادر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا از جدیدترین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ابراز نارضایتی کرده است.
همچنین جمعه، انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچگونه ترتیبات یکجانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست.
هشدار درباره شیوههای مختلف پرداخت عوارض
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که درخواستهای جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض ممکن است شامل چندین گزینه پرداخت باشد، از جمله ارزهای رایج، داراییهای دیجیتال، تهاترها، مبادلات غیررسمی، یا سایر پرداختهای غیرنقدی، مانند کمکهای ظاهرا خیریه به جمعیت هلال احمر ایران، بنیاد مستضعفان، یا حسابهای سفارت جمهوری اسلامی.
در این بیانیه آمده است: «این دفتر این هشدار را صادر میکند تا به اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی درباره خطرات تحریمی انجام این پرداختها به، یا درخواست تضمین از، رژیم ایران برای عبور امن هشدار دهد. این خطرات صرفنظر از روش پرداخت وجود دارند.»
این هشدار در شرایطی صادر شده که همزمان رویترز گزارش داد نیروی دریایی آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی در حال تقویت عملیات کشف و خنثیسازی مینها در این گذرگاه آبی است.
وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد کشورش، ماموریتی بینالمللی با مشارکت بیش از ۵۰ کشور برای ازسرگیری سریع تردد در تنگه هرمز، آغاز کرده است.
اما در تهران، محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت تنگه هرمز از این پس نهتنها قابل مذاکره نیست، بلکه تحت «رژیم حقوقی جدیدی» که جمهوری اسلامی و همسایه شریک آن، عمان، طراحی خواهند کرد اداره میشود.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده گفت: «جمهوری اسلامی چیزهایی را درخواست میکند که من نمیتوانم با آنها موافقت کنم.» او افزود: «اگر جمهوری اسلامی سلاح هستهای داشت، دنیا در معرض خطر بزرگی قرار میگرفت. بهمحض پایان جنگ، قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»
ترامپ اضافه کرد که نگران ذخایر موشکهای ایالات متحده نیستم.
او ادامه داد: «محاصره دریایی واقعا باورنکردنی بوده و قدرتمند. اگر همین حالا خارج شویم هم، یک پیروزی بزرگ به دست آوردهایم، اما این کار را نمیکنیم. ما در حال مذاکره با آنها هستیم. تیمهایشان بهطرز باورنکردنی ناهماهنگ هستند، اما ما در حال مذاکره هستیم.»
ترامپ با اشاره به تحویل سلاح به برخی گروهها، گفت که از روند تحویل سلاحها راضی نیستم. مقدار کمی سلاح ارسال شده، و خواهیم دید چه کسی آنها را در اختیار دارد. اما از آنچه در مورد کردها اتفاق افتاد هم راضی نیستم. کردها سلاحها را تحویل ندادند.
حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، گفت آمریکا و عوامل منطقهای برای «چند ترور بزرگ» و بمباران دوباره مردم آماده میشوند و اطمینان دارند که در داخل خاک آمریکا هیچ مرکز سیاسی، نظامی یا اقتصادی هدف قرار نمیگیرد.
او افزود: «اگر جنگ دوباره آغاز شود، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت باید با قدرت به همه اهداف ضربه بزنند.»
رحیمپور ازغدی همچنین گفت: «نمیشود رهبران کفر و جنگافروزان بدون هزینه در کاخهایشان امن بمانند.»