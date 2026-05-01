بازارهای جهانی با وجود تنشهای ایران صعود کردند
بازارهای سهام در آسیا همسو با رشد والاستریت افزایش یافتند؛ در حالی که سرمایهگذاران با وجود نگرانیها درباره تنشهای ایران، تمرکز خود را بر سودآوری شرکتها و دادههای اقتصادی حفظ کردند.
به گزارش شبکه سیانبیسی، شاخصهای اصلی بازارهای استرالیا و ژاپن روز جمعه عمدتاً صعودی بودند و از روند مثبت بازارهای آمریکا پیروی کردند؛ جایی که شاخصهای S&P 500 و «نزدک» به رکوردهای جدیدی دست یافتند. این رشد در حالی رخ داد که سرمایهگذاران گزارشهای مالی قوی شرکتهایی مانند اپل و «کاترپیلار» را ارزیابی کردند و تاثیر دادههای اقتصادی ضعیفتر از انتظار، ناشی از عملکرد دونالد ترامپ، را تا حد زیادی نادیده گرفتند.
در ایالات متحده، شاخص S&P 500 با ۱.۰۲ درصد افزایش به ۷۲۰۹ واحد رسید و برای نخستین بار از سطح ۷۲۰۰ عبور کرد. شاخص نزدک نیز با ۰.۸۹ درصد رشد رکوردهای جدیدی ثبت کرد و داوجونز با افزایش ۱.۶۲ درصدی همراه شد. معاملات آتی نیز نشاندهنده ادامه روند صعودی ملایم در بازارهای آمریکا بود.
در بازار انرژی، قیمت نفت برنت پس از انتشار گزارشی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه [حکومت] ایران، تا بیش از ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. این گزارش که از برنامهریزی برای ارائه گزینههای نظامی به ترامپ حکایت داشت، نگرانیها درباره تشدید تنشها را افزایش داد. با این حال، قیمتها در ادامه کاهش یافت و نفت برنت در سطح ۱۱۰.۴۰ دلار و نفت وستتگزاس اینترمدیت در حدود ۱۰۵.۷۱ دلار تثبیت شد.
بنابر همین گزارش، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست سال با نرخ سالانه ۲ درصد رشد کرده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به فصل قبل افزایش یافته، اما پایینتر از پیشبینی ۲.۲ درصدی اقتصاددانان است.
در بازارهای آسیا، شاخص S&P/ASX 200 استرالیا افزایش یافت و در مسیر پایان دادن به یک دوره هشتروزه افت قرار گرفت. شاخص «نیکی» (Nikkei) ژاپن نیز رشد محدودی ثبت کرد، در حالی که بازارهای هنگکنگ و کره جنوبی کاهش یافتند. بسیاری از بازارهای منطقه نیز بهدلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند.
با وجود افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از تنشهای حکومت ایران و آمریکا، بازارهای جهانی همچنان تحت تاثیر عوامل اقتصادی و عملکرد شرکتها به مسیر صعودی خود ادامه دادهاند. با این حال، نوسانات قیمت نفت نشان میدهد که تحولات سیاسی میتواند در کوتاهمدت بر بازارها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.