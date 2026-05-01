خبرنگار ایران اینترنشنال گزارش داد برد کوپر، فرمانده سنتکام، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، روز پنجشنبه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را در جریان برنامه‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این نشست آخرین جزییات تحرکات و جابه‌جایی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه نیز به اطلاع ترامپ رسید.

در این جلسه سه سرفصل کلی مطرح شد که یکی از آن‌ها به ورود نیروهای زمینی آمریکایی به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز برای باز کردن این آبراه مهم مربوط بود.

سرفصل دیگر به ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی‌شده اختصاص داشت.

آخرین محور مطرح‌شده نیز مربوط به انجام حملات برق‌آسا اما سنگین از سوی ایالات متحده عنوان شده است.