فرانسه: نباید در تنگه هرمز باجگیری انجام شود
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت که نباید در تنگه هرمز هیچ باجگیری انجام شود.
خبرنگار ایران اینترنشنال گزارش داد برد کوپر، فرمانده سنتکام، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، روز پنجشنبه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را در جریان برنامههای جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار دادند.
بر اساس این گزارش، در این نشست آخرین جزییات تحرکات و جابهجایی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه نیز به اطلاع ترامپ رسید.
در این جلسه سه سرفصل کلی مطرح شد که یکی از آنها به ورود نیروهای زمینی آمریکایی به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز برای باز کردن این آبراه مهم مربوط بود.
سرفصل دیگر به ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم ۶۰ درصد غنیسازیشده اختصاص داشت.
آخرین محور مطرحشده نیز مربوط به انجام حملات برقآسا اما سنگین از سوی ایالات متحده عنوان شده است.
بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.
همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور کانادا، گروهی از معترضان مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کردند و خواستار محرومیت تیم فوتبال ایران از جام جهانی شدند.
معترضان در این تجمع اعلام کردند این تیم نماینده مردم ایران نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند.
این تجمع در حالی برگزار شد که نمایندگان فدراسیونهای فوتبال کشورهای مختلف برای شرکت در کنگره سالانه فیفا در ونکوور حضور دارند.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد ایالات متحده اخیرا شش هزار و ۵۰۰ تن مهمات و تجهیزات نظامی را ظرف ۲۴ ساعت به این کشور ارسال کرده است.
بر اساس این اعلام، این محمولهها با استفاده از دو کشتی بزرگ دریایی و چند هواپیمای ترابری منتقل شدند.
وزارت دفاع اسرائیل افزود این دو کشتی در بنادر اشدود و حیفا پهلو گرفتند و محمولههای آنها تخلیه شد.
به گفته این وزارتخانه، این محمولهها شامل مهمات، کامیونهای نظامی، خودروهای تاکتیکی سبک و دیگر تجهیزات نظامی بوده است.
پولیتیکو گزارش داد یک مقام ارشد آلمانی گفته است مقامهای این کشور پس از مذاکراتی که آن را سازنده توصیف کردند، با تعجب به پست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره بررسی خروج برخی نیروهای آمریکایی از آلمان واکنش نشان دادند.
به گفته این مقام، انتشار این پیام در شبکههای اجتماعی در حالی انجام شد که گفتوگوها با همتایان آمریکایی در فضایی مثبت پیش رفته بود.
همچنین سه مقام دفاعی اعلام کردند پست ترامپ نخستین باری بود که بسیاری از آنها درباره تلاش جدید احتمالی برای خروج صدها یا حتی هزاران نیروی آمریکایی از آلمان چیزی میشنیدند.
یک دستیار کنگره که با این موضوع آشنا است نیز گفت پنتاگون انتظار چنین تصمیمی را نداشت و هیچ برنامهای برای کاهش نیروها تدوین نکرده بود.
او با اشاره به دستور ترامپ در تابستان ۲۰۲۰ برای خروج ۱۲ هزار نیروی آمریکایی از آلمان که هرگز اجرا نشد، افزود: «اما ما باید او را جدی بگیریم، زیرا او در طول دولت اول خود در این مورد جدی بود.»