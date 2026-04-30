دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در کاخ سفید گفت: «حکومت ایران خیلی مشتاق است که به یک توافق برسد. نمی‌خواهم زیاد وارد جزئیات شوم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند، باور کنید یا نه.»

ترامپ با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی افزود: «نیروی دریایی‌شان از بین رفته، نیروی هوایی‌شان از بین رفته و تقریبا هر نوع تجهیزاتشان نابود شده است.»

او گفت حدود ۸۲ درصد کارخانه‌های پهپاد و نزدیک به ۹۰ درصد کارخانه‌های موشکی از کار افتاده‌اند و بسیاری از موشک‌ها نیز از بین رفته است.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین درباره حمله با بمب‌افکن بی-۲ گفت: «اگر آن بمب‌افکن بی-۲ را نداشتیم و وارد عمل نمی‌شدیم، توان هسته‌ای آن‌ها را کاملا نابود نمی‌کردیم.»

او افزود این اقدام باعث شد جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای نرسد و این حمله باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

ترامپ با اشاره به وضعیت رهبری جمهوری اسلامی گفت: «رهبران رده اولشان رفته‌اند، رهبران رده دومشان هم رفته‌اند و حالا با رهبران رده سوم سروکار داریم.»

او وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را «بسیار بد» توصیف کرد و افزود بسیاری از رهبران به‌همراه ارتش از بین رفته‌اند.

او درباره روند مذاکرات نیز گفت: «هیچ‌کس به‌جز خودم و چند نفر دیگر دقیقا نمی‌داند مذاکرات درباره چیست.»

ترامپ تاکید کرد حکومت ایران به‌شدت خواهان توافق است، اما مشخص نبودن ساختار رهبری را یک مشکل دانست.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین درباره حضور تیم فوتبال ایران در آمریکا و اظهارات رییس فیفا گفت: «بگذارید خوب بازی کنند. هر کاری می‌خواهید انجام دهید. احتمالا تیم خوبی هم دارند.»

ترامپ: گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و از آن استفاده کند، آن‌وقت کل دنیا کاملا متفاوت خواهد شد. آن‌وقت مسئله این نیست که فقط کمی بیشتر برای بنزین پول بدهید. قیمت بنزین و نفت به‌سرعت پایین می‌آید، به‌محض اینکه جنگ تمام شود.»