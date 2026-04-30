اختلال در خدمات وب آمازون در بحران بهدلیل مناقشه خاورمیانه
آمازون اعلام کرد خدمات وب این شرکت در بحرین بهدلیل درگیریهای جاری در خاورمیانه دچار اختلال شده و در حال حاضر در دسترس نیست.
آمازون اعلام کرد خدمات وب این شرکت در بحرین بهدلیل درگیریهای جاری در خاورمیانه دچار اختلال شده و در حال حاضر در دسترس نیست.
منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، قصد کشتن علی خامنهای را داشتند، اما «نگران بودند که عکسالعمل در ایران و سایر نقاط چه خواهد بود».
او افزود: «اما در جنگ ۴۰ روزه، بهطور قطع این تصمیم را گرفتند و تهدیدهای خود را نیز عملی کردند و بهراحتی توانستند این کار را انجام دهند.»
به گفته متکی، دیکتاتور پیشین ایران تمهیدات امنیتی را نپذیرفته بود و در زمان حمله «بهسادگی در دفتر خود حضور داشت».
ارتش اسرائیل اعلام کرد احتمال دارد نیروهای این کشور در منطقه حائل در خاک لبنان باقی بمانند.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، گفت حزبالله توان خود را از جمهوری اسلامی میگیرد و اسرائیل ضربات سنگینی به حکومت ایران وارد کرده است.
او افزود ارتش اسرائیل تمامی اهدافی را که مقامهای سیاسی این کشور درباره عملیات در ایران و لبنان تعیین کرده بودند، محقق کرده و حتی از آن فراتر رفته است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، با تاکید بر لزوم تداوم آتشبس در خاورمیانه اعلام کرد هرگونه توافق با جمهوری اسلامی باید برنامههای هستهای و موشکی را نیز شامل شود.
علی حسنپور، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گرون شده و از پس هزینههای زندگی بر نمیآییم. همیشه از طرف حکومت تهدید میشیم با این همه اعدامی که داره انجام میده. دیگه اعصابی برامون نمونده.»
در پیام دیگری آمده است: «از شیراز پیام میدم. از تورم روزانه کالاها و بیکاری، از انتظار برای تصمیمات پرزیدنت ترامپ و مهمتر از همه، از اعدامها خسته و بیطاقت هستیم.»
شهروند دیگری نوشت: «هر روز جوانهای ما رو اعدام میکنن. ترامپ هم هیچکاری نتونست انجام بده. یادمون نرفته یک بار اومد گفت من نذاشتم ۸۰۰ نفر رو اعدام کنن. بعد اومد گفت نباید اون ۸ دختر اعدام بشن. اما چی شد؟ جمهوری اعدامی داره کار خودش رو میکنه.»
روزنامه اعتماد گزارش داد شماری از شهروندانی که بهدلیل آسیب به خانههایشان در جریان جنگ اخیر در هتلهایی در تهران اسکان داده شده بودند، با اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران باید تا پایان هفته محل اقامت خود را تخلیه کنند.
این در حالی است که این افراد بهدلیل ناایمن بودن منازل، امکان بازگشت به محل سکونت خود را ندارند و جایگزینی نیز برای اسکان آنها ارائه نشده است.
همچنین برخی از این افراد که برای دریافت کمکهزینه وعدهدادهشده ۴۰۰ میلیون تومانی به ادارات مناطق شهرداری مراجعه کردند، گفتند پس از مراجعات متعدد به آنها اعلام شده است ابتدا باید هزینهها را شخصا بپردازند و سپس با ارائه فاکتور، مبلغ را از شهرداری دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، پرداخت این کمکهزینه قطعی نیست و به شهروندان گفته شده در صورت تایید، واریز مبلغ ممکن است حدود ۱۰ ماه بعد انجام شود.