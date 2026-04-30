منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، قصد کشتن علی خامنه‌ای را داشتند، اما «نگران بودند که عکس‌العمل در ایران و سایر نقاط چه خواهد بود».

او افزود: «اما در جنگ ۴۰ روزه، به‌طور قطع این تصمیم را گرفتند و تهدیدهای خود را نیز عملی کردند و به‌راحتی توانستند این کار را انجام دهند.»

به گفته متکی، دیکتاتور پیشین ایران تمهیدات امنیتی را نپذیرفته بود و در زمان حمله «به‌سادگی در دفتر خود حضور داشت».